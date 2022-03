Pressemeldung

Live-Anzeige und zahlreiche Messaufgaben im Griff

CAPBs® device erfüllt mit seinem 2,4 Zoll großen Farbdisplay die Anforderung vieler Anwender, die sich eine Live-Anzeige relevanter Daten direkt bei der Messung wünschen, ohne vor Ort das Smartphone verwenden oder dieses längere Zeit unbeaufsichtigt auf der Baustelle „liegen lassen“ zu müssen. Messungen, wie z. B. Dichtheitsprüfungen, Gasleckmessungen oder Differenzdruckmessungen, lassen sich damit zuverlässig und bequem ausführen.

Einfache und professionelle Protokollierung

Um den steigenden Anforderungen an die Protokollierung und Nachweisbarkeit von Messungen gerecht zu werden, bietet das CAPBs® device zahlreiche Optionen, um die Messergebnisse individuell zu verarbeiten. Die Übertragung der Messdaten kann per Bluetooth® oder mittels eines eigens generierten QR-Codes erfolgen. Mit dem Smartphone oder Tablet ist auf diese Weise ein sicheres Einlesen der Messwerte in die kostenlose App EuroSoft® live möglich. In spezifischen Applets können die Werte dann um Zusatzinformationen wie Anwendername, Notizen, Fotos oder Unterschriften ergänzt und abschließend direkt aus der App als umfangreiches Messprotokoll im PDF-Format ausgegeben werden. Auch das Teilen geht einfach von der Hand, zum Beispiel per E-Mail oder über gängige Cloud- oder Messenger-Dienste (z. B. WhatsApp).

Interface-Modul für Langzeitmessungen

Über die integrierte Speicherfunktion mit frei einstellbarer Messzeit können bereits einzelne Messwerte über einen längeren Zeitraum mitgeloggt werden. Noch mehr Funktionalität und ein professionelles Monitoring mit entsprechenden Auswertemöglichkeiten erreicht der Multifunktionsgriff mit dem optionalen Modul „Interface Logger IF 20“ – damit werden Langzeitmessungen jetzt noch einfacher: Dieser Datenlogger hat Speicherkapazitäten für rund 600.000 Messwerte und eine Uhrzeitfunktion, sodass alle Messdaten mit einem Zeitstempel versehen werden können. Die Messzeit-Intervalle lassen sich dabei bedarfsgerecht einstellen, mit unterschiedlichen Start-Stopp-Bedingungen wie Uhrzeit und Datum oder wenn ein vordefinierter Messwert erreicht ist. Ebenso ist eine Endlosschleife bis zum nächsten Eintreffen am Messort einstellbar. Diese Funktion schafft deutliche Vorteile vor allem für die Bewertung der Messergebnisse in Bezug zu weiteren, für die Messung relevanten Ereignissen (z. B. Raumnutzung bei Analyse des CO 2 -Gehalts oder Raumklimas). Die aufgezeichneten Messdaten können mit der Software EuroSoft® live für Windows im Diagramm dargestellt und als PDF-Messbericht gespeichert werden.

