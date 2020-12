CAPBs® Set Wasserqualitätsbestimmung WQ 10

Mit dem neuen Sensormodul CAPBs® sens WQ 10 von AFRISO können SHK-Handwerker und Sachverständige im Rahmen einer Wasseranalyse alle relevanten Bestandteile des Füllwassers einer Heizungsanlage einfach vor Ort bestimmen und digital dokumentieren. AFRISO ermöglicht mit dem Set CAPBs® sens WQ 10 eine nahezu vollständige Wasseranalyse direkt vor Ort. Voraussetzung ist ein Basisgriff aus der CAPBs®-Reihe, in den das Sensormodul gesteckt wird. Statt Teststreifen und vielen verschiedenen Einzelgeräten nutzen Anwender damit nur eine Messeinheit direkt am Einsatzort.



Das hochwertige Sensormodul gewährleistet verlässliche und damit glaubwürdige Ergebnisse. Elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert und Temperatur ermittelt der Sensor gleichzeitig. Aus diesen Ergebnissen werden TDS-Wert, Salzgehalt und deutsche Härte abgeleitet. Die Messwerte werden mit der zugehörigen App EuroSoft live in Echtzeit auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt und verarbeitet. Das Messprotokoll wird automatisch als PDF erzeugt, kann mit Fotos, Notizen oder einer Unterschrift versehen werden und schon direkt auf der Baustelle mit Hilfe der typischen Smartphone-Funktionen (z.B. WhatsApp oder E-Mail) versendet werden.

Der Nutzen: Vorbeugende Analysen

Für den SHK-Handwerker hat das Sensormodul erhebliche Vorteile: Die Messeinheit ist für Wasseranalysen nach VDI 2035 sowie zur Überprüfung von Wasseraufbereitungsanlagen bei der Vollentsalzung nach dem Ionentauscherprinzip, dem Osmoseverfahren und für die pH-Wert-Anhebung geeignet.



Auch für Sachverständige lohnt sich das Gerät: Sie bewerten das Wasser vor Ort und können Wasserqualität direkt als Ursache für bspw. Korrosion in der Heizungsanlage ausschließen oder bestätigen. Zudem entfällt der oft sehr hohe Zeit- und Logistikaufwand für Labortests.

Hier geht’s zur Aktion



TOP-Preis-Leistungsverhältnis: Das CAPBs® Set Wasserqualitätsbestimmung WQ 10 kostet in der AFRISO Herbstaktion nur 449,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Lieferumfang

Sensormodul CAPBs® sens WQ 10

Kalibrierlösungen für pH-Wert

Kalibrierlösungen für elektrische Leitfähigkeit

Probenbehälter

Reinigungsflüssigkeit

Aufbewahrungsflüssigkeit

Modularer Systemkoffer M, passend zur modularen Werkzeugkoffer- und Regalsystem-Serie Sortimo-BOXX



Der universelle CAPBs® Basisgriff BG 10 ist nicht teil des Lieferumfangs. ABER: Beim Kauf von zwei Sets aus der aktuellen Herbstaktion gibt es einen Basisgriff gratis dazu!

Die AFRISO Herbstaktion gilt bis 31.12.2020 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauen und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.

Das CAPBs® System: Kabellos – modular – flexibel!

Alle CAPBs® Sensormodule übertragen die erfassten Messdaten verzögerungsfrei per Bluetooth® Smart-Technologie direkt an AFRISO BlueLine-Handmessgeräte* oder werten die Daten in der

kostenlosen App „EuroSoft live“ aus und stellen diese grafisch dar. Abschließend können alle Messdaten zusammen mit weiteren Zusatzinformationen wie Notizen, Fotos, dem Logo des SHK-Betriebes oder der digitalen Unterschrift des Durchführenden in einem PDF-Protokoll gespeichert werden. Dieses kann komfortabel per E-Mail versendet oder über vorhandene Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) des Smartphones oder Tablets geteilt werden. Die Protokolle der BlueLine Messgeräte können jederzeit einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

*Funktioniert mit den BlueLine Messgeräten MULTILYZER STe/STx, EUROLYZER STx, BLUELYZER ST, Druckmessgeräte Serie S4600 ST und Temperaturmessgeräte TMD9

Weitere Infos zum CAPBs® System: www.capbs.info