Herzstück der Aktion ist das Komplettset für den Einstieg in die Druckmessung mit den modularen CAPBs®-Sensormodulen. Mit diesem CAPBs® Dichtprüfkoffer können Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G600 einfach und schnell durchgeführt werden. Das Set eignet sich zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdrucks oder des Druckverlustes. Es ist zudem einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK. Das kompakte Allround-Set kann zudem für die Abnahme von Heizungs- oder Solarleitungen, Fußbodenheizungen und Ölleitungen benutzt werden.

Hier geht’s zur Aktion: AFRISO Herbstaktion



TOP-Preis-Leistungsverhältnis: Das CAPBs®-Set Dichtheitsprüfung DPK 60-6 sens kostet in der AFRISO Herbstaktion nur 599,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Lieferumfang:

1 x Sensormodul Druck CAPBs® sens PS 40, 6 bar, Anschluss ⌀ 8 mm

1 x Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil

1 x Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch

2 x konische Prüfstopfen für Rohrdurchmesser ¾" bis 1¼" mit Stecknippel

1 x Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung / 1 x Stecknippel)

3 x Anschlussschläuche mit Stecknippel und Schnellkupplung

1 x Modularer Systemkoffer M „DPK“, passend zum Werkzeugkoffer- und Regalsystem Sortimo-BOXX



Der universelle CAPBs® Basisgriff BG 10 ist nicht teil des Lieferumfangs. ABER: Beim Kauf von zwei Sets aus der aktuellen Herbstaktion gibt es einen Basisgriff gratis dazu!

Die AFRISO Herbstaktion gilt bis 31.12.2020 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.

Das CAPBs®-System: Kabellos – modular – flexibel!



Alle CAPBs®-Sensormodule übertragen die erfassten Messdaten verzögerungsfrei und energiesparend per Bluetooth® Low Energy (BLE) direkt an AFRISO BlueLine-Handmessgeräte* oder werten die Daten mit dem Smartphone / Tablet in der kostenlosen App „EuroSoft live“ aus und stellen diese grafisch dar. Abschließend können alle Messdaten zusammen mit weiteren Zusatzinformationen wie Notizen, Fotos, dem Logo des SHK-Betriebes oder der digitalen Unterschrift des Durchführenden in einem PDF-Protokoll gespeichert werden. Dieses kann komfortabel per E-Mail versendet oder über vorhandene Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) des Smartphones oder Tablets geteilt werden. Die Protokolle der BlueLine Messgeräte können jederzeit einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

*Funktioniert mit den BlueLine Messgeräten MULTILYZER STe/STx, EUROLYZER STx, BLUELYZER ST, Druckmessgeräte Serie S4600 ST und Temperaturmessgeräte TMD9

Weitere Infos zum CAPBs®_System