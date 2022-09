Im Arbeitsalltag des SHK-Handwerks gibt es viele Prüfaufgaben mit hoher Relevanz für die Sicherheit, etwa wenn es um Dichtheitsprüfungen an Trinkwasser-, Gas- und Heizungsleitungen geht. Die Möglichkeiten der Digitalisierung helfen, dabei effizienter, exakter und zuverlässiger vorzugehen. Das modulare CAPBs®-Messsystem und die kostenlose App EuroSoft® live von AFRISO führt Sie bei allen Messungen nicht nur durch sämtliche normativen Vorgaben, sondern erleichtert ihnen auch die lückenlose Dokumentation. Ihr Zeitaufwand für den gesamten Prüfprozess reduziert sich so auf ein Minimum!

Überzeugen Sie sich und steigen auch Sie ein in die mobile Messtechnik von morgen. Wir erleichtern Ihnen den Start mit unseren attraktiven Herbstangeboten, gültig bis 31.12.2022.

Beispielsweise mit dem Komplettset DPK 60-6 sens für den Einstieg in die Druckmessung. Mit diesem CAPBs® Dichtprüfkoffer können Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G600 einfach und schnell durchgeführt werden. Das Set eignet sich zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdrucks oder des Druckverlustes. Es ist zudem einsetzbar zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Festigkeitsprüfung (3 bar) bei Trinkwasserleitungen nach ZVSHK. Das kompakte Allround-Set kann zudem für die Abnahme von Heizungs- oder Solarleitungen, Fußbodenheizungen, Flüssiggasleitungen und Ölleitungen benutzt werden.

Hier geht’s zur Aktion: AFRISO Herbstaktion

TOP-Preis-Leistungsverhältnis: Das CAPBs®-Set Dichtheitsprüfung DPK 60-6 sens kostet in der AFRISO Herbstaktion nur 669,- € (Nettopreis in € ohne MwSt.)

Lieferumfang:

1 x Sensormodul Druck CAPBs® sens PS 40, 6 bar, Anschluss ⌀ 8 mm

1 x Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil

1 x Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch

2 x konische Prüfstopfen für Rohrdurchmesser ¾" bis 1¼" mit Stecknippel Stufenstopfen ½" und 1 mit Stecknippel"

Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung / 1 x Stecknippel)

Anschlussschläuche mit Stecknippel und Schnellkupplung

Modularer Systemkoffer M „DPK“, passend zum Werkzeugkoffer- und Regalsystem Sortimo-BOXX

Ein modularer Basisgriff ist nicht im Lieferumfang. ABER: Beim Kauf eines Sets aus der aktuellen Herbstaktion gibt es den Basisgriff BG 10 zum Aktionspreis von 179,- € oder den CAPBs® device Griff mit Farbdisplay zum Preis von 369,- €.

Die AFRISO Herbstaktion gilt bis 31.12.2022 und kann über den örtlichen SHK-Großhandel bestellt werden. Zudem unterstützt AFRISO gerne bei der Bestellabwicklung – ein Hinweis zum Großhändler des Vertrauens und dortiger Kundennummer am Ende des Bestellformulars reicht aus.

Das AFRISO CAPBs®-System: Kabellos – modular – flexibel!

Alle CAPBs®-Sensormodule übertragen die erfassten Messdaten verzögerungsfrei und energiesparend per Bluetooth® direkt an AFRISO BlueLine-Handmessgeräte oder werten die Daten mit dem Smartphone oder Tablet in der kostenlosen App „EuroSoft live“ aus und stellen diese grafisch dar. Abschließend können alle Messdaten zusammen mit weiteren Zusatzinformationen wie Notizen, Fotos, dem Logo des SHK-Betriebes oder der digitalen Unterschrift des Durchführenden in einem umfangreichen PDF-Protokoll gespeichert werden. Dieses kann komfortabel per E-Mail versendet oder über vorhandene Messenger-Dienste (z.B. WhatsApp) des Smartphones oder Tablets geteilt werden. Die Protokolle der BlueLine Messgeräte können jederzeit einem Drucker oder PC zur Weiterverarbeitung übergeben werden.

Weitere Infos zum CAPBs®_System: www.capbs.info