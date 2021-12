Pressemeldung

Raumregelungen für Heizungssysteme sollen als wahre Multitalente zahlreiche Eigenschaften in sich vereinen. Für den SHK-Profi stehen eine möglichst einfache Montage und eine hohe Flexibilität in der Anwendung an erster Stelle. Für den Heizungsnutzer ist insbesondere eine leicht verständliche Bedienung bei gleichzeitig zahlreichen Möglichkeiten der Individualisierung wichtig. Maßgeschneiderte, nach Wunsch programmierbare Tages- und Wochenprogramme, eine Einzelraum-Temperaturregelung, die auch komplexe Anforderungen abdeckt, und alles ist auch noch intuitiv und einfach zu steuern: Was auf den ersten Blick nach Gegensätzen klingt, die sich kaum auf einen Nenner bringen lassen, können moderne Systeme wie die Einzelraum-Temperaturregelung FloorControl von AFRISO heute mit intelligenter Technik vollauf erfüllen. Die Regelklemmleiste WB 01 als Basismodul, verschiedene Raumthermostate und thermische Stellantriebe sowie eine Pumpengruppe sind dabei ideal aufeinander abgestimmt und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten im Betrieb.

Einzelraumregelungen mit intelligenten Funktionen

Auf zuverlässige und bequeme Weise regelt FloorControl zusammen mit einem Flächensystem zum Heizen oder Kühlen die optimale Wohlfühltemperatur in jedem angeschlossenen Raum. Dank der geringen Baugröße und mit dem puristischen Design eignet sich die Lösung für nahezu jede Einrichtungsumgebung. Das System vergleicht die gemessene Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur und regelt den Durchfluss mithilfe der am Verteiler montierten thermischen Stellantriebe – vollautomatisch und benutzerfreundlich. Zur kontinuierlichen exakten Messung der Raumtemperatur dienen dabei drahtgebundene Raumthermostate. Die Soll-Temperatur wird über die Bedientasten an den Thermostaten vorgegeben. Das System unterstützt bis zu 22 thermische Stellantriebe, die wiederum von maximal acht Raumthermostaten gesteuert werden.

Raumthermostate mit zahlreichen Mehrwerten

Die thermischen Stellantriebe TSA-02/03 stellen die optimale Ergänzung der Regelklemmleiste dar. Sie setzen das elektrische Signal des Raumthermostats in einen Ventilhub am jeweiligen Heizkreis um und regeln auf diese Weise die eingestellte Temperatur. Anschlusskabel und Überwurfmutter ermöglichen einen unkomplizierten, direkten Anschluss an den Rücklaufstrang. Die Temperatureinstellung erfolgt mittels Raumthermostaten, die je nach Ausführung für die zeitsparende Aufputzmontage oder zur Installation in Unterputzdosen geeignet sind. Der Raumthermostat RT 05 mit seinem großen Display beispielsweise ist für bis zu neun verschiedene Programme ausgelegt – wahlweise zum Beispiel für Arbeitstage, das Wochenende oder individuell einstellbar für jeden einzelnen Wochentag. Das eröffnet dem Installateur alle Möglichkeiten, die Anforderungen seiner Kunden an eine optimal einstellbare Flächenheizung zu erfüllen. Zusätzlich verfügt der Thermostat über den sogenannten Optimum-Start-Algorithmus. Der Mehrwert dabei: Die automatische Regelung veranlasst den Beginn des Heiz- oder Kühlvorgangs rechtzeitig, sodass die Zieltemperatur zu einem frei definierbaren Zeitpunkt erreicht wird.

Möglichkeiten der Systemerweiterung

Neben der einfachen Montage und den zahlreichen Individualisierungsfunktionen bietet das System dem SHK-Installateur aber noch weitere Vorteile: Die Regelung schaltet den Kessel auch aus der Ferne aus, wenn keine Heizung erforderlich ist. Zudem wird direkt über die Regelung auch die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung gesteuert. Über die vielen Optionen der individuellen Regelung hinaus bietet AFRISO weitere Möglichkeiten der Systemerweiterung. So unterstützt der neue AFRISO Heizkreisverteiler ProCalida VA 1 C Vario-DP mit dynamischem Mengenbegrenzer aus dem System Vario-DP einen schnellen hydraulischen Abgleich. Ohne zusätzliche Einstellorgane kann der Fachhandwerker damit die Wärmeverteilung über eine Begrenzung der Wassermenge an den voreinstellbaren Regulierventilen des jeweiligen Heiz-/Kühlkreises optimieren.

Dabei regelt das patentierte dynamische Regulierventil Vario-DP die Wassermenge unabhängig von Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Der formschöne Edelstahlverteiler mit polierter Oberfläche kann wahlweise über Anschlusswinkel und/oder mit Kugelhahn G1 angeschlossen werden. Das Endmodul mit Füll- und Entleerhahn kann auch für die manuelle Entlüftung verwendet werden. Edelstahl-Verteilersysteme von AFRISO sind zu 100 Prozent auf Dichtheit und Funktion geprüft. Somit sind SHK-Profis für nahezu alle Anforderungen bestens gerüstet.