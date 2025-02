Professionell durchgeführte Prüfvorgänge und eine jederzeit nachweisbare transparente Dokumentation geben mehr Sicherheit – nicht nur Ihnen als SHK-Fachhandwerker, sondern auch dem Anlagenbetreiber. Das neueste CAPBs®-Set im modularen AFRISO Messsystem bietet all diese Vorteile und erledigt mit der kostenfreien App EuroSoft® live ganz nebenbei wichtige Schritte in Ihrer Digitalisierungsstrategie.

Gebrauchsfähigkeitsermittlung CABPs® Set DPK 60-7 sens

Ein Set für nahezu alle Messungen

Der neue Dichtprüfkoffer DPK 60-8 ist ein echtes Allround-Set und kann für Druckprüfungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600 eingesetzt werden. Es ist geeignet zur Dichtheits- / Belastungsprüfung und Gebrauchsfähigkeitsermittlung an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdruckes. Das Set ist zudem geeignet für die Festigkeitsprüfung und das Abdrücken von Wasserleitungen nach ZVSHK, BTGA und DIN EN 1264-4 mit dem Prüfmedium Wasser.

Das modulare Prüfsystem besteht aus einem Griffstück mit Sensormodul und ist als „digitales Druckmessgerät“ TÜV-geprüft nach DVGW G5952. Es erfüllt die aktuellen DVGW-Anforderungen nach TRGI für Messgeräte der Geräteklasse D und in Verbindung mit der App-Messwertanzeige die geforderte Ablesegenauigkeit bei der Dichtheitsprüfung von 0,1 mbar nach TRGI.

Kostenlose intuitive App für PDF-Protokolle mit Fotos und Unterschrift

Die App EuroSoft® live stellt Messwerte in Echtzeit in Diagrammform auf dem Smartphone dar, speichert die Daten und bereitet sie professionell auf, z. B. mit Logo und Kontaktdaten Ihres SHK-Betriebes oder Fotos der Installationsumgebung. Das Bearbeiten von Prüfberichten am Abend entfällt damit in Zukunft für Sie, denn beim Verlassen der Baustelle ist das Prüfprotokoll bereits fertiggestellt, kann direkt als PDF visualisiert und mit anderen geteilt werden!

Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie das neue CAPBs®-Dichtprüfset DPK 60-8 am AFRISO Messestand auf der ISH! Sie finden uns in Halle 9.1 Stand E32.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hier geht’s zu weiteren Infos zum CAPBs®-Dichtprüfset DPK 60-8