Pressemeldung

Sein Grundgehäuse besteht aus einem robusten, langlebigen Kunststoffmaterial und ist damit um etwa 80 Prozent leichter als das Zink-Druckgussgehäuse der Vorgängerserie. Der optimierte Materialeinsatz spart bereits in der Fertigung CO2 ein, hinzu kommen weitere Emissionsreduzierungen in der Logistik. Das verringerte Transportgewicht des neuen Heizölentlüfters trägt ebenso zur positiven Ökobilanz bei wie die hohe Fertigungstiefe bei AFRISO – selbstverständlich „Made in Germany“ am Hauptsitz des Unternehmens in Güglingen.

Geringe Bauhöhe für einfachen Einbau

Die geringe Bauhöhe des Kunststoffgehäuses schafft mehr Platz auch in beengten Einbausituationen und erleichtert somit in der Installation wesentlich die Handhabung. Die Halterung mit einem anwenderfreundlichen Klicksystem und der beidseitig bedienbare Absperrhahn vereinfachen die Montage und erlauben einen flexiblen Rechts- oder Linkseinbau. Praktisches Zubehör wie die Anschlusswinkel sorgen für noch mehr Flexibilität und ermöglichen beispielsweise den direkten Tank- oder Brenneranschluss von oben.

Entleerventil wird zum Multitalent

Die hohe Fertigungsqualität überzeugt bis ins Detail: So verfügt die Filtertasse über ein Gewinde mit radialer O-Ring-Abdichtung und kann somit direkt auf das Gehäuse geschraubt werden. Das Entleerventil mit Schlauchanschluss ist vielseitig einsetzbar beim Filterwechsel, zum Herstellen eines Notbetriebs oder als Prüfanschluss für die Funktionskontrolle des Antiheberventils.

Freie Wahl der „Mehrwerte“ – alles im innovativen Gehäusekonzept

FloCo-Top-2CM ist geeignet für Heizöle nach DIN 51603-1, DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 – also auch für Bioheizöl und Biodiesel mit bis zu 30 % FAME (EN 14214) und für die neuen paraffinischen Brennstoffe als Beimischung oder zu 100 Prozent. Für Nutzer, die aufgrund eines regelmäßigen Filterwechsels auf die Serviceanzeige und das Entleerventil verzichten können, steht die preisattraktive Variante FloCo-Top-1C zur Verfügung. Jedes FloCo-Top ist außerdem hochwassersicher und geeignet bis 10 m Überflutungshöhe.

Alle Details in der Schnellübersicht – Jetzt im neuen AFRISO Eklärfilm

Hier geht’s zur detaillierten Produktbeschreibung