CAPBs-Set – das innovative Set zur Dichtheitsprüfung (150 mbar) und Belastungsprüfung (1 bar) an Gasleitungen sowie zur Kontrolle des Anschluss- und Fließdruckes. Das digitale Druckmessgerät ist TÜV-geprüft nach DVGW G5952, erfüllt die aktuellen DVGW-Anforderungen nach TRGI für Messgeräte der Geräteklasse D und die geforderte Ablesegenauigkeit bei der Dichtheitsprüfung von 0,1 mbar nach TRGI. Das Set ist zudem geeignet für die Festigkeitsprüfung (3 bar) und das Abdrücken von Wasserleitungen nach ZVSHK, BTGA und DIN EN 1264-4 mit dem Prüfmedium Wasser.

Die September-Einführungsaktion: Sie erhalten zu Ihrer Bestellung in unserem Online-Shop das CAPBS-Griffstück BG 10 gratis – nur solange Vorrat reicht.

Die Vorteile auf einen Blick:

Komplettset für Trocken- und Nassmessung bis 25 bar

Zertifiziert für Messaufgaben an Gasinstallationen nach DVGW-TRGI und DVGW-TRF

Dichtheitsprüfungen an Trinkwasserleitungen nach ZVSHK

Ideal für alle BTGA-Druckprüfungen an Heizungs-, Solar-, Gas-, Öl- und Wasserleitungen

Gebrauchsfähigkeits-/Leckmengenermittlung mit automatischer Auswertung des Messergebnisses

Abdrückventil mit Feinstregulierung für die Justage des Befülldruckes

Praktisches Schnellkupplungssystem zur schnellen Anpassung auf die jeweilige Prüfsituation

Anlagenschema für einfaches und schnelles Verbinden mit der Installation

Kostenfreie App EuroSoft® live mit Schritt-für-Schritt-Messung und anschließendem digitalem Prüfprotokoll als PDF, inklusive Diagramm und Firmenlogo

Umfangreicher Lieferumfang:

Sensormodul CAPBs® sens PS 33 und Drucktransmitter PT 70

Abdrückventil mit Schnellkupplung und Feinstregulierventil

Adapter für ADV-Anschluss

Spritze für Prüfvolumen

Handpumpe mit ADV-Klemme

Hand-Ballpumpe mit Ventil und Verbindungsschlauch

2 x Stufenstopfen G½ und G1 AG mit Stecknippel, 1 x Prüfkappe G¾ IG mit Stecknippel

Y-Verbinder (2 x Schnellkupplung/1 x Stecknippel)

Anschlussschläuche mit Stecknippel und Anschlussschema

Stabiler Systemkoffer aus Kunststoff (bietet Platz für weiteres Zubehör)

