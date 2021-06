Pressemeldung

AFRISO lädt Sie deshalb ganz herzlich zum Besuch seines neuen virtuellen Showrooms ein. Erfahren Sie alles Wichtige und Wissenswerte – übersichtlich und anschaulich präsentiert, so wie Sie es von AFRISO Messeveranstaltungen gewöhnt sind.

Was erwartet Sie?

Im Showroom stellen wir Ihnen vielseitige Informationen zu unseren Produkten und Neuheiten 2021 digital zur Verfügung – und das rund um die Uhr. Informieren Sie sich in aller Ruhe über clevere Lösungen in den Themenbereichen Heizungstechnik, Smart Home oder tragbare Messgeräte.

Freuen Sie sich auf diese Highlights:

Einzelraum-Temperaturregelung FloorControl: Das neue Komplettsystem zur einfachen Regelung von Flächenheizungen und -kühlungen

Das neue Komplettsystem zur einfachen Regelung von Flächenheizungen und -kühlungen System Vario-DP: Edelstahl-Verteilersysteme und Thermostatventile mit dynamischem Mengenbegrenzer für einen sicheren, automatischen Abgleich mit hoher Reserve bis 340 l/h

Edelstahl-Verteilersysteme und Thermostatventile mit dynamischem Mengenbegrenzer für einen sicheren, automatischen Abgleich mit hoher Reserve bis 340 l/h Heizungspumpengruppen PrimoTherm ® inklusive 3-Wege-Mischer mit einstellbarem KVS-Wert für maximale Flexibilität bis zuletzt auf der Baustelle

inklusive 3-Wege-Mischer mit einstellbarem KVS-Wert für maximale Flexibilität bis zuletzt auf der Baustelle FloCo-Top 2CM : Die neue Generation Heizölentlüfter mit verbesserter Ökobilanz dank einzigartigem Gehäusekonzept aus Kunststoff

: Die neue Generation Heizölentlüfter mit verbesserter Ökobilanz dank einzigartigem Gehäusekonzept aus Kunststoff FUNK-Tankinhaltsanzeiger DTA 20 E: Tägliche Messung, Push-Nachrichten und weltweiter Zugriff auf Verbrauchsdaten

DTA 20 E: Tägliche Messung, Push-Nachrichten und weltweiter Zugriff auf Verbrauchsdaten Unglaubliche Vielfalt und Modularität im Serviceeinsatz mit den CAPBs®-Sets: Dichtheitsprüfung von Fußbodenheizungssystemen und Gas-/Wasserinstallationen, Wasserqualitätsbestimmung, CO 2 -Raumluftbeurteilung u. v. m. – jetzt ganz einfach ohne Schreibkram mit dem automatischen Messprotokoll über die kostenlose App EuroSoft live

Persönliche Führung vereinbaren



Gerne begleiten wir Sie beim Rundgang durch unsere virtuelle Produktwelt. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular an der Infotheke oder wählen Sie einfach Ihren direkten Ansprechpartner aus und vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Führung.

Ihr AFRISO Außendienstberater meldet sich dann über Microsoft Teams bei Ihnen zu einer individuellen Führung durch den AFRISO Showroom. MS Teams können Sie dazu ganz bequem direkt in Ihrem Browser öffnen – weitere Programme sind nicht notwendig.

Achtung: Schnell sein lohnt sich! Denn die ersten 60 Teilnehmer mit geführtem Rundgang erhalten ein schwäbisches Spezialitäten-Paket!

Egal, was Sie bevorzugen, schauen Sie einfach rein und erleben Sie AFRISO digital und doch ganz persönlich im neuen virtuellen Showroom!