Smart Home ganz einfach und intuitiv!

Ein zentrales Element für den automatisierten Betrieb des AFRISO Smart-Home-Systems ist die Funktion „PROgramme“ in der AFRISOhome App. Nutzer können damit beispielsweise aufgrund der Messwerte von Sensoren oder Zustände der Aktoren automatisierte Abläufe festlegen. Wie einfach man diese mit „Wenn–Und–Dann–Verknüpfungen“ erstellen und zusätzlich bei jedem Ereignis eine Push-Meldung auf dem Smartphone erhalten kann zeigt dieses kurze How-To-Video

Smart-Home-Multitalent für viele Funkstandards

Das neue AFRISOhome Gateway HG 02 ist ein echtes Kombinationstalent. On board befinden sich mit WLAN und EnOcean® bereits zwei gewichtige Funk-Standards. Letztgenannter bildet die Basis für den größtenteils energieautarken Betrieb der smarten AFRISO Sensoren im Komplettsystem AFRISO Smart Home. Anwender, welche die Vorzüge batterie- und kabelloser EnOcean®-Funktechnologie schätzen, finden innerhalb der EnOcean® Alliance viele ergänzende Sensoren und Aktoren, die unmittelbar mit dem neuen Gateway funktionieren.

Über 320 smarte Geräte koppelbar

Weitere Sensoren und Aktoren sind nach dem Einstecken von Zigbee- oder Z-Wave-Erweiterungsmodulen mit dem Gateway koppelbar. So können herstellerübergreifend heute bereits über 320 Geräte im AFRISO Smart Home interagieren!

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten des AFRSIO Smart-Home-Systems erhalten Sie auch in unserem virtuellen AFRISO Showroom



