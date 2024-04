Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie AFRISO auf der IFH / Intherm in Nürnberg in Halle 6, Stand 205.

Neben Produktneuheiten rund um das Thema „Heizen mit Wärmepumpe“ liegt der Fokus auf einem äußerst flexiblen Sortiment an Kunststoff-Heizkreisverteilern zum Heizen und Kühlen in sehr kurzer Bauweise.

Technologieoffen für eine nachhaltige, sichere Wärmewende

So lautet nicht nur das Messemotto von AFRISO – auch das Sortiment rund um die professionelle Ausrüstung von Heizungsanlagen bietet für die verschiedensten Wärmeerzeuger Produkte, die einen effizienten und sicheren Betrieb ermöglichen. So werden auf der Messe beispielsweise Systembaugruppen für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation präsentiert, die dem SHK-Handwerk neben einer Zeitersparnis in der Montage auch die nötige Installationssicherheit bieten. Für Endkunden ermöglichen diese kompakten hydraulischen Anbinde-Systeme, energieeffizienten Pumpenbaugruppen oder Verteilersysteme zum Heizen & Kühlen schnelle Energieeinspareffekte. Und das egal ob Bestandsanlagen optimiert oder neue Anlagen erstellt werden.

Kunststoff-Heizkreisverteiler für Heizen und Kühlen

Das spezielle Doppelkammersystem des neuen, robusten Kunststoff-Heizkreisverteilers ProCalida MC 1 sorgt für beste Wärmeverlustbegrenzung und bietet damit dem SHK-Handwerk ein flexibles Verteilersystem, das sowohl für Heiz- als auch für Kühlanwendungen eingesetzt werden kann. Außerdem ist der Verteiler äußerst kompakt und bietet dennoch einen großen Querschnitt für die optimale Versorgung der Regelkreise.

Verfügbar ist er als Ausführung mit zwei bis hin zu 12 Heizkreisen. Zudem kann zwischen Varianten mit Durchflussmessern, Absperrventilen oder dynamischem Regulierventil gewählt werden. Letzteres ermöglicht einen schnellen, automatischen hydraulischen Abgleich und zusätzliche Strangarmaturen zum Abgleich der einzelnen Stationen oder Etagen sind damit nicht mehr erforderlich.

Auch die Montage lässt keine Wünsche offen: Alle Verteiler sind ausgelegt auf marktübliche Verteilerschränke und der Abstand zwischen Vor- und Rücklaufbalken ist flexibel einstellbar, wodurch selbst großvolumige Stellantriebe oder Heizkreisrohre bis 20 mm bequem und kollisionsfrei montiert werden können. Der Anschluss erfolgt über Anschlusswinkel oder mit einem, auf den Verteiler abgestimmten Kugelhahn. Die beidseitige Schwalbenschwanzführung sorgt für ein schnelles Einrasten und stufenloses, horizontales Verschieben der Wandhalterung.

Portfolio zur professionellen Ausrüstung von Wärmepumpen

Ein anschaulicher Systemaufbau illustriert das neue Portfolio an Zubehör zur professionellen Ausrüstung von Wärmepumpen. Kompakte wandhängende oder bodenstehende Pufferspeicher und Komponenten wie Frostschutzventile, Magnet-Schlammabscheider, Luftabscheider sowie Zonenventile zur Umschaltung zwischen den Betriebsarten sorgen für Anlageneffizienz und höchste Funktionssicherheit.

„Green Fuels ready“ für Heizungsanlagen mit flüssigen Brennstoffen

Für die sicherheits- und messtechnische Ausrüstung klassischer Heizölanlagen hat AFRISO sein komplettes Sortiment überarbeitet und fit gemacht für die Nutzung mit synthetisch hergestellten paraffinischen Brennstoffen. Für Ölheizungsbesitzer hat damit schon jetzt die Zukunft begonnen, da klassisches Heizöl, E-Fuels und Bio-Heizöl beliebig mischbar sind. Je nach Verfügbarkeit lässt sich in den nächsten Jahren der Anteil an klimaneutraler Energie kontinuierlich hochfahren, bis hin zu einer 100%igen CO 2 -Neutralität. Die mit dem neuen Label „Green Fuels ready“ ausgezeichneten Produkte ermöglichen somit einen schnellen Einstieg in eine Brückentechnologie zur Wärmewende.

EUROLYZER S1: Ein zentrales Gerät für eine Vielzahl an Messungen

Zur Wärmewende gehört auch ein erfolgreiches Monitoring der geleisteten Aktivitäten. Hier unterstützt AFRISO seit über 50 Jahren mit tragbaren Abgasmessgeräten Made in Germany. Basis legte damals der weltweit erste mobile Rauchgastester RGT – er revolutionierte die Überprüfung von Heizungsanlagen, da gleichzeitig und kontinuierlich die Temperatur, der CO 2 -/CO-Gehalt und die Rußzahl der Anlagen bestimmen konnte. Das neueste Abgasmessgerät EUROLYZER S1 tritt in die „Fußstapfen“ seiner Vorgänger und bietet dem SHK-Handwerk durch die App EuroSoft connect einen leichten Einstieg in die Digitalisierung des gesamten Messprozesses: Per Bluetooth oder QR-Code werden die Messergebnisse an die kostenlose App übertragen und können dort intuitiv mit Fotos, Notizen und (Kunden-)Unterschriften ergänzt werden. Da dies alles bereits während des Serviceeinsatzes erfolgen kann, ist das normkonforme PDF-Protokoll mit maximaler Zeitersparnis erstellt und kann an mit typischen Smartphone-Funktionen an das papierlose Büro oder den Endkunden übermittelt werden.

