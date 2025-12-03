Heizsysteme auf Basis von Wärmepumpen gelten als eine der vielversprechendsten Technologien im Übergang zu klimafreundlichen Gebäuden. Dennoch hat der europäische Wärmepumpenmarkt zuletzt einen spürbaren Rückgang verzeichnet: Laut dem EHPA Market Report 2025 erreichte der Absatz von Wärmepumpen in 19 europäischen Ländern im Jahr 2024 etwa 2,31 Millionen Einheiten – ein Rückgang von rund 22 % im Vergleich zu 2023.

Trotzdem ist der mittelfristige Ausblick optimistisch. Die Nachfrage steigt wieder, getrieben durch Europas Verpflichtung zur Dekarbonisierung und die Suche nach effizienteren und nachhaltigeren Heizsystemen. Tatsächlich haben Unternehmen in diesem Sektor in den letzten Monaten einen Anstieg von 70 % bei Anfragen zur Installation von aerothermischen Systemen verzeichnet, motiviert durch Energieeinsparungen und Umweltbewusstsein.

In diesem Kontext spielen Lösungen wie TWIST O2B ACB eine entscheidende Rolle: Sie machen aerothermische Installationen langlebiger, effizienter und sicherer, reduzieren Wartungskosten und verbessern die langfristige thermische Leistung.

Wie funktioniert Aerothermie?

Mehrwert für alle Akteure im Sektor

Das Engagement von Tucai geht über die Herstellung hochwertiger Produkte hinaus; es besteht darin, für die gesamte Wertschöpfungskette Mehrwert zu schaffen – vom Gerätehersteller über den Vertrieb und Installateur bis hin zum Endkunden.

Hersteller finden in TWIST O2B ACB einen Partner, der die technischen Anforderungen erfüllt und die Kompatibilität sowie die Garantien ihrer Geräte gewährleistet.

Installateure erhalten ein Produkt, das ihre Arbeit vereinfacht, Störungen reduziert und ihren professionellen Ruf stärkt.

Endverbraucher profitieren von einer sichereren, effizienteren und langlebigeren Installation mit geringerem Risiko für Leckagen und niedrigeren Wartungskosten.

Kurz gesagt: Die TWIST O2B ACB-Reihe ist nicht nur ein Rohrsystem, sondern ein verlässliches Werkzeug für die Zukunft der Trinkwasser- und effizienten Heiztechnik. In einer Zeit, in der aerothermische Energie und nachhaltige Heizsysteme technische Lösungen benötigen, die Zuverlässigkeit und Mehrwert bieten, bestätigt Tucai seine Rolle nicht nur als Hersteller, sondern auch als Maßstab und technischer Unterstützer für den Sektor.