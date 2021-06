Experten sind sich einig, dass während der Corona-Pandemie nur mithilfe guter Belüftung oder Luftfilterung in Räumen eine Übertragung von Viren über Aerosole so gering wie möglich gehalten werden kann. WOLF hat deshalb mit dem neuen WOLF Luftreiniger „AirPurifier“ ein platzsparendes und sofort einsatzfähiges Umluftgerät zur Filterung von Aerosolen auf den Markt gebracht. Der WOLF AirPurifier ist für Raumgrößen von bis zu 120 m2 pro Gerät (vierfache Luftfiltrationsrate) ausgelegt und filtert die Raumluft mit einem HEPA Hochleistungsfilter H14 (DIN EN 1822) sowie einem zusätzlichen Aktivkohlefilter. Damit eignet er sich für Innenräume mit unzureichender Lüftung in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden wie Schulen, Kitas, Universitäten, Büros, Hotels, Restaurants, Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios.

Praxistests bestätigen: AirPurifier senkt Aerosolkonzentration effektiv

Eine Studie des Steinbeis-Forschungszentrums Virtual Testing hat die Effekte professioneller Luftreiniger auf die Aerosolkonzentration in einem Klassenraum simuliert und zusätzlich anhand von Vor-Ort-Messungen mit einem WOLF AirPurifier validiert. Die Daten belegen, dass die Aerosolkonzentration in den Lüftungspausen im gesamten Raum durch den Luftreiniger effektiv gesenkt und eine deutliche Reduktion potenziell gefährlicher Partikel erzielt wird. Im Durchschnitt der einzelnen Messpunkte im Raum wurde die Konzentration eines Prüfaerosols um 80 % gesenkt, lokal sogar bis zu 90 % innerhalb von 30 Minuten. Zusätzliche Untersuchungen zur Reduktion luftgetragener Viren durch das Hygieneinstitut biotec GmbH konnten die Effizienz des WOLF AirPurifiers ebenfalls bestätigen. Die Abscheiderate des HEPA-H14 Filters von 99,995 % ist auch auf den gesamten Luftreiniger anwendbar.

Mehr Informationen dazu: www.wolf.eu/luftreiniger-studien

Der AirPurifier ist mit 34 dB(A) im Normbetrieb derzeit der leiseste Hochleistungs-Luftreiniger am Markt, die Schallwerte wurden durch den TÜV Süd ermittelt*. Der kompakte Luftreiniger ist sofort einsatzfähig und kann dank „Plug&Play“ unkompliziert ohne Fachpersonal aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Er muss nur über einen handelsüblichen Schuko-Stecker an das Stromnetz angeschlossen werden. Die technische Ausstattung wie beispielswiese die glatten Oberflächen oder der Filtereinsatz wurden konform zur VDI 6022 entwickelt.

* Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN EN ISO 11203 entsprechend Volumenströmen von 400 bis 1.200 m3/h, ermittelt von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Mehr Informationen und Video zum WOLF AirPurifier: www.wolf.eu/airpurifier