Pressemeldung

Moderne Natursteinheizungen liegen im Trend: Sie passen als Blickfang in private Wohnräume, Küchen und Bäder genauso gut wie in die Hotellobby und in den Konferenzraum eines Büros, sie lassen sich flexibel positionieren und stellen die Wärme sofort zur Verfügung. Besonders gut eignen sich die Steinheizkörper für die nachträgliche Installation, weil diese schnell und einfach erfolgen kann. Ein vorhandener Stromanschluss oder eine 230-Volt-Steckdose reichen für die Montage aus.

AEG Natursteinheizungen sind Unikate mit langer Lebensdauer. Sie werden aus Dolomit, Kalkstein und Granit in 8 Farbstellungen hochwertig verarbeitet. Mit flacher Form und nicht sichtbarer Befestigung passt ein Wandheizkörper perfekt ins Interieur. Die ästhetischen Heizelemente können an allen tragfähigen Wänden montiert werden.

In modernen Niedrigenergiehäusern finden diese u.a. auch als Vollheizung Verwendung. Dazu stehen Sondertarife verschiedener Energieversorger zur Verfügung.

Lernen Sie in diesem Newsletter das umfassende AEG Sortiment der Natursteinheizungen sowie hilfreiche Montagetipps kennen.

www.aeg-haustechnik.de/natursteinheizung

Montage in wenigen Schritten

Die AEG Natursteinheizplatten werden mit Hilfe von Montagebügeln auf der Rückseite an die Wand gehängt. Durch Umsetzen der Bügel ist eine waagerechte oder eine senkrechte Montage möglich.

Bei der Montage müssen die vorgegebenen Mindestabstände zu Möbeln (mindestens 500 mm) oder Fensterbänken (mindestens 100 mm) berücksichtigt werden.

Alle Unterlagen wie Montageanweisung, technisches Datenblatt, Zubehörblatt u.ä. finden Sie in der AEG Toolbox unter www.aeg-haustechnik.de/toolbox

Rückstrahlplatte minimiert Wärmeverluste

Alle Natursteinheizungen von AEG sind mit einer Rückstrahlplatte ausgestattet. Diese spezielle Dämmplatte sorgt für eine 95 prozentige Wärmerückstrahlung und verhindert somit Wärmeverluste an Außenwänden. Die Platte ist in den Abmessungen kleiner als die Natursteinheizung. Dadurch kann diese verdeckt hinter der Heizung angebracht werden. Bei den beiden größeren Modellen NSH 145 und NSh 165 sind jeweils zwei Rückstrahlplatten nebeneinander zu montieren.

Alle Infos zu den AEG Natursteinheizungen unter: www.aeg-haustechnik.de/nsh