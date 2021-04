Wie individuell und ästhetisch Wärme aussehen kann, beweisen AEG Natursteinheizungen, die es in 8 Steinvarianten gibt. Bereits nach 30 Minuten kann man die behagliche Strahlungswärme fühlen. Foto: AEG Haustechnik

Die energieeffizienten Natursteinheizungen von AEG Haustechnik vereinen Nutzen und Schönheit perfekt miteinander. Sie erzeugen eine angenehme Strahlungswärme und bringen Individualität in Bäder und Sanitärbereiche. Denn jede Steinplatte hat eine weite Reise hinter sich, bevor sie in Deutschland zu einer hochwertigen elektrischen Natursteinheizung verarbeitet wird.

Materialien und Strukturen aus der Natur wirken lebendig und warm statt technisch. Moderne AEG Natursteinheizungen folgen dem Trend zu luftigem, leichtem und natürlichem Wohnen. Als Unikate sind sie stets Blickfang in Bad, Wellnessbereich oder Gäste-WC. Sie lassen sich flexibel positionieren und stellen die Wärme minutenschnell zur Verfügung. Besonders gut eignen sich die Steinheizkörper für die nachträgliche Installation, weil diese einfach und zeitsparend erfolgen kann. Das steigert die Flexibilität in der Badmodernisierung und unterstützt z.B. die Neugestaltung eines Privat-SPAs in einem ungenutzten Kellerraum. Ein vorhandener Stromanschluss oder eine 230-Volt-Steckdose reichen für die Montage aus.

Als Zusatzheizung oder alleiniger Wärmespender

Ein oder zwei Strahlungsplatten pro Bad oder Wellnessbereich genügen als einzige Wärmequelle – je nach Raumgröße. Bei Wärmeanforderung reagieren die im Stein eingelegten elektrischen Heizleitungen unmittelbar und erwärmen die Räume zügig und zugfrei. Ähnlich wie bei der Sonne durchdringen die Wärmestrahlen die Luft und erwärmen die Umgebung. Daraus resultieren ein sehr angenehmes Wärmeempfinden und eine hohe Energieeffizienz.

Die Besonderheit steckt im Detail

AEG Natursteinheizungen sind Unikate mit langer Lebensdauer. Sie werden aus Dolomit, Kalkstein und Granit in 8 Farbstellungen hochwertig verarbeitet. Mit flacher Form und nicht sichtbarer Befestigung passt eine AEG Natursteinheizung perfekt ins Interieur. Je nach gewünschter Leistung liegen die Abmessungen der 3 Zentimeter starken Natursteinplatte zwischen 40 x 60 und 60 x 135 Zentimetern, das Leistungsspektrum reicht von 350 Watt bis 1650 Watt. Natursteinheizungen von AEG Haustechnik können an allen tragfähigen Wänden montiert werden. Bei einem Wandabstand von nur 4 Zentimetern ist die Montage vertikal oder horizontal möglich, die Befestigung ist verdeckt und daher unsichtbar. Die Temperaturregelung erfolgt mit einem vorgeschalteten AEG Raumtemperaturregler RTD 903 TC mit Farb-Touchscreen oder komfortabel per AEG Funkthermostat RTF-D digital. Beide Regler lassen sich dank selbsterklärender Symbole ganz einfach programmieren.

Alle AEG Natursteinheizungen entsprechen dem elektrotechnischen Sicherheits-Standard nach VDE, Schutzklasse II. Sie verfügen über die Schutzart (IP 66) und können deshalb auch im Nassbereich eingesetzt werden.

Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/natursteinheizung.