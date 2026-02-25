Kompakte Warmwasserlösung direkt unter dem Waschtisch im Gäste-WC: Der elektronisch geregelte Klein-Durchlauferhitzer MTE 350 von AEG Haustechnik versorgt einzelne Zapfstellen effizient, hygienisch und bedarfsgerecht mit Warmwasser – ideal für dezentrale Anwendungen in Sanitärbereichen von Wohn- und Zweckbauten. Foto: AEG Haustechnik

Klein-Durchlauferhitzer sind eine wirtschaftliche und energieeffiziente Lösung für die dezentrale Warmwasserversorgung einzelner Handwaschbecken im Gäste-WC, in Büroeinheiten oder in gewerblichen Sanitärbereichen. Die Geräte sind ausschließlich für Handwaschplätze ausgelegt und nicht für Duschen oder Küchenspülen. Richtig ausgewählt ermöglichen sie eine bedarfsgerechte und hygienische Warmwasserversorgung mit kurzen Leitungswegen und minimalem Platzbedarf.

Grundsätzlich werden die Gerätevarianten mit und ohne Stecker unterschieden. Lediglich die drei AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE 350, MTH 350 und MTD 350 mit 3,5 kW Anschlussleistung sind mit einem Stecker 230V ausgestattet. Alle anderen Varianten ab 4,4 kW Anschlussleistung müssen fest angeschlossen werden. Hydraulische Klein-Durchlauferhitzer der Serie MTH sind für den Betrieb mit drucklosen Armaturen konzipiert und eignen sich besonders für die unkomplizierte Nachrüstung einzelner Waschplätze. Die Serie MTD hingegen ist druckfest ausgeführt und für geschlossene Systeme mit handelsüblichen Druckarmaturen mit zwei Anschlussschläuchen vorgesehen. Hier liegt der volle Wasserleitungsdruck im Gerät an. Die elektronischen Modelle der Serie MTE bieten zusätzliche Flexibilität, da sie sowohl mit drucklosen als auch mit druckfesten Armaturen betrieben werden können. Sie regeln ihre Leistung automatisch und halten die Auslauftemperatur bis zum Leistungslimit konstant – ein Vorteil bei schwankenden Druckverhältnissen oder hoher Nutzungsfrequenz.

Neben der hydraulischen Zuordnung ist die elektrische Auslegung entscheidend. Vor Auswahl der Anschlussleistung sollten Leitungsquerschnitt, Absicherung und vorhandene Anschlussart geprüft werden. Leistungsstärkere Varianten, etwa mit 6,5 kW, erfordern eine entsprechende Absicherung und einen Starkstromanschluss mit 400 Volt. Eine passgenaue Abstimmung beugt Reklamationen vor und stellt einen dauerhaft stabilen Betrieb sicher.

Alle AEG Klein-Durchlauferhitzer (MTH, MTD und MTE) zeichnen sich durch ein verkalkungsunempfindliches Blankdrahtsystem aus. Sie arbeiten nach dem Durchflussprinzip mit Wirkungsgraden von bis zu 99 Prozent. Serienmäßig gehört ein Armatur-Strahlregler zum Lieferumfang, der in der Styroporeinfassung jeder Verpackung separat beiliegt. Durch Luftbeimischung reduziert er die Durchflussmenge und unterstützt die Energie- und Wassereinsparung ohne Komforteinbußen. AEG Klein-Durchlauferhitzer sind somit eine kompakte Lösung, um Komfort, Hygiene und Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum sicherzustellen.

