In kleinen Bädern oder Küchen nehmen veraltete Wand- und Standspeicher viel Platz ein, sie sind oft überdimensioniert und bieten trotzdem keinen ausreichenden Warmwasserkomfort. Aber vor allem verbrauchen die Altgeräte viel Energie und treiben so die Stromkosten unnötig in die Höhe. Jetzt stellt AEG Haustechnik die neue Wandspeicher-Baureihe „DEM Comfort EL variowall“ mit ausgereifter Technologie und neuartiger Wandaufhängung vor.

Energetische Bestwerte, wirtschaftliche Montagetechnik und höchste Verarbeitungsqualität bietet die neue Wandspeicher-Generation „DEM Comfort EL variowall“ von AEG Haustechnik. Sie entspricht in jeder Hinsicht dem aktuell hohen Stand der Technik. Selbstverständlich erfüllt die neue AEG Baureihe die europäische ErP-Richtlinie zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Reduktion von CO 2 . Im Gerät sind drei ECO-Programme für niedrige Bereitschaftsstromverbräuche integriert – die Wahl des geeigneten ECO-Programms erfolgt je nach Einsatzort und Verbraucherverhalten. Somit ist stets eine nachhaltige und zugleich bedarfsgerechte Nutzung von Warmwasser gegeben, auch bei gesteigerten Komfortansprüchen. AEG Haustechnik stellt den neuen Wandspeicher „DEM Comfort EL variowall“ in sechs Baugrößen zur Verfügung, das Fassungsvermögen beträgt 30, 50, 80, 100, 120 oder 150 Liter. Für den kurzzeitig erhöhten Warmwasserbedarf besitzt jeder Wandspeicher „DEM Comfort EL variowall“ zusätzlich eine Schnellaufheiztaste.

Auch optisch macht der neue AEG Wandspeicher eine gute Figur. Im geradlinigen Design mit abgerundeten Kanten fügt er sich harmonisch in Bad oder Küche ein. Dank der hocheffizienten Wärmedämmung und den drei wählbaren ECO-Funktionen (ECO Comfort, ECO Plus und ECO Dynamic) erzielt der neue AEG Wandspeicher „DEM Comfort EL variowall“ herausragende Einsparergebnisse. Über das Display lässt sich die gewünschte Warmwassertemperatur gradgenau einstellen von 20 bis 80 °C. Um die Einhaltung der Trinkwasserhygiene bei längerer Abwesenheit nicht zu gefährden - z.B. im Urlaub oder während Feiertagen –, sollte die eingestellte Temperatur 55 °C nicht unterschreiten.

Wirtschaftlicher Betrieb durch zeitgemäße Technik

Die größten Energieverluste entstehen bei der Bevorratung von warmem Wasser. Sie lassen sich reduzieren, indem Warmwasser immer nur dann bereitgestellt wird, wenn es Nutzer benötigen. Genau dahingehend wurden die AEG Wandspeicher weiterentwickelt: Die selbstlernende Funktion „ECO-Dynamic“ in der Baureihe „DEM Comfort EL variowall“ analysiert das Verbraucherverhalten des Nutzers und stellt sich auf dessen persönlichen Wochenrhythmus ein. Somit wird keine Bereitschaftsenergie verbraucht, während sich der Nutzer beispielsweise nicht zu Hause aufhält. Im alternativ wählbaren Energiesparmodus „ECO-Plus“ hingegen heizt der Wandspeicher erst nach 40 Prozent Entnahme des Speicherinhalts automatisch bis zur Solltemperatur von 60 °C auf. Und für die Energiesparfunktion „ECO-Comfort“ entscheiden sich Nutzer, wenn stets die maximale Menge Warmwasser zur Verfügung stehen soll. Die Funktion „ECO-Comfort“ verringert die Solltemperatur nach einer Woche automatisch von 80 °C auf 60 °C und ermöglicht zudem die manuelle Einstellung einer niedrigeren Solltemperatur zwischen 61 °C und 70 °C.

Wirtschaftliche Montagetechnik - ein System für alle Möglichkeiten

Im Sanitärbereich gibt es nur wenige Systeme, die wirklich bis ins letzte Detail montagefreundlich gestaltet und dazu noch auf Umrüstungsvorhaben abgestimmt sind. Auch in diesem Punkt überzeugen die modernen Wandspeicher „DEM Comfort EL“ mit ihrer neuartigen „Vario-Wall“ Universal-Wandaufhängung. Sie besteht aus einer stabilen höhen- und seitenverstellbaren Montageschiene zur einfachen Justierung, samt Schrauben und Dübeln sowie einem Abstandshalter, der das Einhängen des Wandspeichers erleichtert. Die praktische Schiene kann der Fachmann mit wenigen Handgriffen an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Beim Austausch von Altgeräten beliebiger Herkunft lassen sich mit der „Vario-Wall“ Universal-Wandaufhängung vorhandene Bohrlöcher bzw. Aufhängebolzen weiterhin nutzen – der Aufwand für neue Lochbohrungen entfällt. Alle weiten Informationen: www.aeg-haustechnik.de/dem