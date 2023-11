Ein technologisches Highlight, einheitlich in allen AEG Raumheiz­geräten integriert, ist die neue Regelelektronik. Sie senkt den Energieverbrauch deutlich und vermeidet Energieverluste durch innovative Funktionen. Hierzu gehören die automatische „Offen-Fenster-Erkennung“, bei der der Temperaturfühler ein geöffnetes Fenster durch starken Temperaturabfall registriert. Individuelle Einstellmöglichkeiten an Werk- und Ruhetagen ermöglicht der Wochentimer. Er ist lernfähig, d.h. er ermittelt selbsttätig den richtigen Einschaltzeitpunkt und sorgt somit exakt zum programmierten Zeitpunkt für die gewünschte Raumtemperatur.

Ästhetik und Komfort perfekt vereint

Die neuen AEG Wandkonvektoren WKL Comfort überzeugen durch eine angenehme, großflächige Wärmeabstrahlung, wodurch sie sich für Wohn- und Arbeitsräume hervorragend eignen. Mit der eleganten, flachen Formgebung und den sorgfältig verarbeiteten Oberflächen ohne störende Kanten fügt sich das neue AEG Raumheizgerät in eine anspruchsvolle Innenarchitektur problemlos ein. Hinter der leicht gewölbten Front aus hochwertigem Aluminium und abgerundeten Ecken befindet sich ein robuster Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Durch die Wölbung der Aluminiumfront kann die Warmluft sehr weit und gleichmäßig in den Raum hineinströmen. Mit einer Heizleistung bis 3 kW lassen sich selbst größere Räume zügig und bedarfsgerecht heizen.

Auch die neuen AEG Wärmespeicher WSP haben einen technologischen Weitsprung gemacht. Sie punkten vor allem in der Altbaumodernisierung und machen dort eine gute Figur. Es gibt sie als Flach-, Niedrig- oder Standard-Baureihe: Die Geräte sind energieeffizient und sie lassen sich einfach und komfortabel bedienen.

Elektrische Wärmelösungen für Bäder und WCs

In keinem anderen Raum ist Wärme so wichtig wie im Bad. Und in keinem anderen Raum ist es so sinnvoll, Wärme temporär elektrisch zu nutzen. Für angenehme Wärme sorgen die AEG Badheizgeräte BHG. Sie vereinen Heizkörper und Handtuchtrockner in einem Gerät. Je nach Wärmebedarf und Dimensionierung stehen verschiedene Leistungsstufen (500 W, 750 W und 1000 W) und Baugrößen zur Verfügung.

Optimale Wärmespender fürs kleine Bad oder Gäste-WC sind die kompakten AEG Ventilatorheizer VH 213 und VH Comfort, denn sie bringen die erforderliche Wärme schnell und bedarfsgerecht in den Raum. Beide Geräte überzeugen durch eine starke Heizleistung (2000 Watt), sehr leichte Bedienung und langlebige Zuverlässigkeit. Die eingesetzte neue Regelelektronik reguliert nicht nur die Wärme besonders sparsam und effizient, sondern nimmt auch Einfluss auf die Ventilatorgeschwindigkeit und niedrige Schallwerte – und somit auf den Komfort: Im Betrieb wird die Zuluft tangential in den Raum eingeblasen und der stabile Warmluftstrahl gleichmäßig verteilt. Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/raumheizgeraete