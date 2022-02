Pressemeldung

Dabei spielen gerade kompakte Geräte eine große Rolle, wenn es um die Warmwasserversorgung am Handwaschbecken oder der Küchenspüle geht. Mit seinem geringen Platzbedarf bietet der elektronisch geregelte, steckerfertige AEG Kleindurchlauferhitzer MTE 350 eine ideale Lösung unter jedem Handwaschbecken im Gäste-WC. Der Durchlauferhitzer DDLE Kompakt FB 11/13 inklusive Fernbedienung findet aufgrund seines einzigartig flachen Formats sogar unter der kleinsten Küchenspüle seinen Platz. Der elektronisch gesteuerte AEG Komfort-Durchlauferhitzer DDLE Easy punktet mit zwei Festtemperaturen (42°C und 55°C) und einer geringen Einbautiefe von lediglich 93 mm.

Klein und stark

Der elektronisch geregelte Kleindurchlauferhitzer MTE 350 eignet sich perfekt für Handwaschbecken (Nicht geeignet für Küche und Bad!) und bietet Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum. Ein 230V-Netzanschluss reicht für dieses Gerät aus. Mit einer Warmwasserdarbietung von 2,0 Litern pro Minute ermöglicht der MTE eine Temperaturerhöhung des Wassers um ca. 25°C. Die Auslauftemperatur am Wasserhahn ist abhängig von der Zulauftemperatur des Wassers im Gebäude. Für die 3,5 kW-Gerätevariante ist eine Absicherung von 1 x 16 A erforderlich.



Mehr Infos unter: www.aeg-haustechnik.de/mte

Leistung XXL, Größe XS

Der DDLE Kompakt FB 11/13 arbeitet mit hoher Leistungsstärke und ganz ohne Energieverluste, was ihn zum Top-Energie- und Wassersparer unter den Durchlauferhitzern macht. Das platzsparende Warmwassergerät (H/B/T: 293/174/87 mm) liefert sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Entnahmestellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern, bspw. in der Küche oder am Waschtisch und Handwaschbecken. Dabei ermöglicht die Funk-Fernbedienung die einfache Temperaturwahl wenn der Durchlauferhitzer an schlecht zugänglichen Stellen hinter dem Mülleimer unter der Spüle montiert ist.

Alle weiteren Infos unter: www.aeg-haustechnik.de/ddlekompakt

Hoher Warmwasserkomfort

Der DDLE LCD bietet hohen Temperaturkomfort mit gradgenauer Temperaturauswahl. Die optische Warnung im LC-Display sorgt für mehr Sicherheit: Sobald eine Wassertemperatur von mehr als 43 °C eingestellt wird, wechselt die Display-Hintergrundfarbe von Blau auf Rot. So ist sofort sichtbar und verständlich: Jetzt wird’s heiß.

Eine schnelle Regelelektronik lässt keine Wünsche in Bezug auf Wassermengen oder Temperatur offen. Der Komfort-Durchlauferhitzer liefert sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Entnahmestellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern, z.B. Waschtisch, Dusche, Küchenspüle und Badewanne.

Mehr Infos zum DDLE LCD unter: www.aeg-haustechnik.de/ddle

AEG THERMO BODEN – warme Füße im Badezimmer

Der AEG THERMO BODEN wird zum überwiegenden Teil im Bad installiert. Dabei sprechen die geringen Einbaukosten, die einfache Montage und die rasche Reaktionszeit der elektrischen Heizmatten für sich. Je nach Oberbelag und Anwendung stehen vier Varianten zur Verfügung: Comfort Turbo (Badezimmer), Comfort Wellness (Dusche), Comfort (Schlaf-/Kinderzimmer) sowie die Basisheizmatte (Wohn-/Badezimmer).

Mehr Infos unter: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung