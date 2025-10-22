Unter dem Motto „der Winter kann kommen“ stellt AEG Haustechnik seine Vielfalt an Raumheizgeräten für den Einsatz im Badezimmer vor.

Dabei punktet die neue Generation elektrischer Heizgeräte durch ihr hochwertiges Design, innovative Regelelektronik und ein flächenbündiges Bedienelement. Die AEG Badheizgeräte und Ventilatorheizer überzeugen auf ganzer Linie.

Elektrische Wärmelösungen für Bäder und WCs

In keinem anderen Raum ist Wärme so wichtig wie im Bad. Und in keinem anderen Raum ist es so sinnvoll, Wärme temporär elektrisch zu nutzen. Für angenehme Wärme sorgen die AEG Badheizgeräte BHG. Sie vereinen Heizkörper und Handtuchtrockner in einem Gerät. Je nach Wärmebedarf und Dimensionierung stehen verschiedene Leistungsstufen (500 W, 750 W und 1000 W) und Baugrößen zur Verfügung.

Optimale Wärmespender fürs kleine Bad oder Gäste-WC sind die kompakten AEG Ventilatorheizer VH 213 und VH Comfort (im Bild), denn sie bringen die erforderliche Wärme schnell und bedarfsgerecht in den Raum. Beide Geräte überzeugen durch eine starke Heizleistung (2000 Watt), sehr leichte Bedienung und langlebige Zuverlässigkeit. Die eingesetzte neue Regelelektronik reguliert nicht nur die Wärme besonders sparsam und effizient, sondern nimmt auch Einfluss auf die Ventilatorgeschwindigkeit und niedrige Schallwerte – und somit auf den Komfort: Im Betrieb wird die Zuluft tangential in den Raum eingeblasen und der stabile Warmluftstrahl gleichmäßig verteilt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.aeg-haustechnik.de/raumheizgeraete