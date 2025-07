Die kompakten elektronischen Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik sind sehr beliebt. Ihre Pluspunkte: ein einzigartiges Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Montagefreundlichkeit. Sie erwärmen das Wasser in dem Moment, in dem der Wasserhahn geöffnet wird, also hygienisch und sparsam. Drei Geräte haben die Entwickler jetzt zur „Kompakten Meisterklasse“ erklärt. Warum?

So mancher Fachhandwerker kennt diese Situation – man fährt zum Kunden zwecks Austausch oder Nachrüstung eines Warmwasserbereiters und stellt fest: Es fehlt an Platz oder Montageraum. Dann punkten Kompaktgeräte mit minimaler Einbautiefe. Mit dem elektronischen Bad-Durchlauferhitzer DDLE LCD, dem speziellen Küchen-Durchlauferhitzer DDLE Kompakt FB 11/13 und dem Klein-Durchlauferhitzer der Serie MTE fürs Handwaschbecken im Gäste-WC lässt sich nahezu jedes Problem vor Ort lösen.

Elektronischer Komfort-Durchlauferhitzer DDLE LCD

Dieser Durchlauferhitzer bietet hohen Temperaturkomfort mit gradgenauer Temperaturauswahl. Die optische Warnung im LC-Display sorgt für mehr Sicherheit. Eine schnelle Regelelektronik lässt keine Wünsche in Bezug auf Wassermengen oder Temperatur offen. Der DDLE LCD liefert sofort und unbegrenzt warmes Wasser an einer oder mehreren Entnahmestellen in Wohnungen und Einfamilienhäusern, z.B. Waschtisch, Dusche, Küchenspüle und Badewanne

Gradgenaue Temperaturwahl

Sobald Sie eine Wassertemperatur von mehr als 43 °C einstellen, wechselt die Display-Hintergrundfarbe von Blau auf Rot. So kann jeder bei Ihnen zuhause sofort sehen und kinderleicht verstehen: Jetzt wird’s heiß.

Kompaktdurchlauferhitzer DDLE Kompakt 11/13 FB

Mit einem einzigartig flachen Kompaktformat ermöglicht der AEG DDLE Kompakt den Einbau unter der kleinsten Küchenspüle bzw. Handwaschbecken. Da sich die gewünschte Wassertemperatur nahezu gradgenau am Gerät einstellen lässt ist und damit kein Wasser verschwendet wird, ist eine Ersparnis von bis zu 100,- Euro/Jahr möglich.

Funk-Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ermöglicht die einfache Temperaturwahl wenn der Durchlauferhitzer an schlecht zugänglichen Stellen hinter dem Mülleimer unter der Spüle montiert ist.

Kleindurchlauferhitzer MTE: Mini Form, maxi Einsparung – die kompakte Lösung

Der elektronisch geregelte AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE überzeugt trotz seiner kompakten Außenmaße durch hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit. Und ist damit z. B. bestens für das Handwaschbecken im Gäste-WC und kurzes Händewaschen geeignet.

Die Variante MTE 350 ist steckerfertig und ermöglicht eine Warmwasserdarbietung von 2 Liter pro Minute.