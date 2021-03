Raumheizgeräte müssen seit 1. Januar 2018 verschärfte Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen – das verlangt die EU-weit gültige Öko-Design-Richtlinie für energieverbrauchende und energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP). AEG Haustechnik hatte diese Anforderungen frühzeitig realisiert: Der Wandkonvektor WKL Comfort bietet zudem eine weitere Reihe an technischen Highlights.

Der WKL Comfort verfügt über eine elektronische Regelung und ein Bedienelement mit einem flächenbündigen Menüfeld. Mit Hilfe von drucksensitiven Tasten und einem beleuchteten LC-Display mit gut ablesbarer Temperaturanzeige lassen sich Einstellungen ganz leicht vornehmen.

Neue AEG Regelelektronik vermeidet Energieverluste

Durch umfangreiche Verbesserungen in der Regelelektronik kann der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Dazu gehört vor allem die automatische „Offen-Fenster-Erkennung“. Hierbei registriert der Temperaturfühler ein geöffnetes Fenster durch starken Temperaturabfall. Sofort schaltet das Gerät automatisch in den Frostschutzbetrieb, die Raumtemperatur wird auf maximal +7 °C abgesenkt. Bei der Fensterschließung schaltet der Nutzer das Gerät einfach wieder manuell in den Komfortbetrieb. Weiterhin ermöglicht ein Wochentimer mit drei Zeitprogrammen individuelle Einstellmöglichkeiten an Werk- und Ruhetagen. Auch Komfort- und Absenktemperaturen können programmiert werden. Der Timer ist lernfähig, d.h. er berechnet selbsttätig den richtigen Einschaltzeitpunkt für die gewünschte Raumtemperatur. Dies spart gerade in der Übergangszeit erheblich Heizenergie ein und schont die Umwelt durch weniger CO2-Ausstoß.

Der Wandkonvektor eignet sich für Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsbereiche. Die neue elektronische, lernfähige Raumtemperaturregelung sorgt zugleich für Effizienz und Wärmekomfort. Mit einer Heizleistung bis 3 kW lassen sich selbst größere Räume zügig und bedarfsgerecht heizen.

Alle weiteren Informationen gibt es direkt unter: www.aeg-haustechnik.de/wandkonvektoren