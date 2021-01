Trinkwasser ist kostbar, Energie teuer. Deshalb weist AEG Haustechnik den Weg zur umweltverträglichen und technisch komfortablen Warmwasser-bereitung: Der hydraulisch geregelte, drucklose Klein-Durchlauferhitzer MTH überzeugt durch ständige Leistungsbereitschaft, hohe Energie- und Wassereinsparung sowie durch seine kompakte Bauform. Er eignet sich für alle entfernt liegenden und selten genutzten Zapfstellen, beispielsweise im Gäste-WC, und gilt überdies als perfekte Austauschlösung für alle veralteten Speichersysteme.

Bei konventionellen Kleinspeichern ist die Heißwassermenge begrenzt, außerdem verbrauchen diese Geräte zwangsläufig Bereitschaftsenergie, um die voreingestellte Wassertemperatur zu halten. Klein-Durchlauferhitzer nutzen dagegen eine ganz andere Technik: Benötigtes Wasser wird unmittelbar während des Durchströmens erwärmt, wodurch eine Bevorratung von Warmwasser grundsätzlich entfällt. Somit verbrauchen Klein-Durchlauferhitzer nur dann Strom, wenn wirklich warmes Wasser entnommen wird. Anders als bei solchen Geräten, die die Warmwassertemperatur durch Zumischen von Kaltwasser regulieren, steigert der Klein-Durchlauferhitzer MTH von AEG die Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum. Hierbei sorgt ein verkalkungsunempfindliches, effektives Blankdrahtsystem für sekundenschnelle Aufheizung bis zum Leistungslimit. Jeweils ein MTH versorgt eine Entnahmestelle, beispielsweise ein Waschbecken oder einen Waschplatz. Auch in Sachen Waschplatz-Ästhetik punkten die Klein-Durchlauferhitzer von AEG Haustechnik: Mit den geringen Abmessungen von nur 190 x 165 (inkl. Wasseranschlüsse) x 82 Millimeter nehmen diese Geräte nur wenig Platz in Anspruch und gefallen optisch. Sie lassen sich sowohl über als auch unter dem Waschplatz montieren. Benötigt wird lediglich ein Kaltwasseranschluss sowie ein 230V-Netzanschluss.

Noch effizienter – der elektronische Kleindurchlauferhitzer

Der kompakte, elektronische AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE erzeugt warmes Wasser zwischen 30 und 50 °C und das besonders energiesparend und bedarfsgerecht, sobald man die Waschtischarmatur bedient. Während das kalte Wasser den kleinen Durchlauferhitzer durchströmt, wird es sekundenschnell auf die benötigte Temperatur erhitzt und sofort verbraucht. Der kurze Leitungsweg sorgt zusätzlich für Hygiene, denn das Wasser wird genau dort erwärmt, wo es gebraucht wird. So können sich keine Keime wie Legionellen bilden, wenn der Waschplatz nur selten oder über längere Zeit nicht genutzt wird.

Der AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE erzeugt mit hoher Energieeffizienzklasse A immer nur so viel Wasser, wie tatsächlich entnommen wird. Er ist mit Anschlussleistungen von 3,5 bis 6,5 Kilowatt erhältlich.



Händewaschen in Zeiten erhöhter Hygieneanforderungen

Noch nie war gründliches Händewaschen so wichtig wie heute. Denn Wasser und Seife verringern die Gefahr, Viren und Bakterien zu übertragen. Was dabei zu beachten ist: Warmes Wasser ist ein deutlich besseres Lösungsmittel als kaltes und spielt deshalb bei der Handhygiene eine besondere Rolle: Wer sich die Hände mit warmem Wasser und Seife wäscht, löst den anhaftenden Fettfilm besonders effektiv und spült damit einen großen Teil der Viren und Bakterien davon. In vielen Gäste-WCs von Haushalten fließt jedoch nur Kaltwasser am Handwaschbecken, vielerorts ist dies auch in Arbeitsstätten, Gaststätten, Veranstaltungshallen etc. der Fall. In Zeiten erhöhter Hygieneanforderungen empfiehlt es sich, die Möglichkeit zu nutzen, Warmwasser einfach nachzurüsten. AEG Haustechnik bietet mit einer Vielfalt an hydraulischen und elektronischen Kleindurchlauferhitzern – u.a. mit geeigneten Armaturen in praktischen Produkt-Paketen - eine kostengünstige und unkomplizierte Lösung, die warmes Wasser an jedes Handwaschbecken bringt.

Alle weiteren Informationen zu den Kleindurchlauferhitzern gibt es direkt bei der AEG Haustechnik oder unter www.aeg-haustechnik.de/ww bzw. unter www.aeg-haustechnik.de.