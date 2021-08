Pressemeldung

Gesteigerte CO 2 -Abgaben und damit verbundene Strompreissteigerungen schlagen auch bei der dezentralen elektrischen Warmwasserbereitung zu Buche, beispielsweise in Wohn-, Büro- und Industriebauten oder in öffentlichen Gebäuden wie Universitäten, Schulen, Behörden, Einkaufszentren. AEG Haustechnik bietet deshalb eine Lösung, die den Mehrkosten entgegenwirkt und klimafreundlicher nicht sein kann: die Kombination solargeeigneter AEG Durchlauferhitzer mit einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung. Damit lassen sich Energiekosten zur Warmwasserbereitung dauerhaft senken. Amortisieren wird sich die clevere Systemkombination innerhalb weniger Jahre. Zudem macht die Kombination elektronische Durchlauferhitzer noch flexibler einsetzbar als das bisher schon der Fall war.

Seit jeher zeichnet sich AEG Haustechnik durch eine attraktive Sortimentsbreite für das Elektro- und SHK-Fachhandwerk aus. Das Produktprogramm überzeugt durch hohe Funktionalität, langlebige Qualität, beste Effizienzwerte und ein angemessenes Preis- Leistungsverhältnis. Zur Anbindung an eine Solaranlage stehen vom Anbieter drei elektronische solargeeignete Durchlauferhitzer mit Anschlussleistungen bis 27 kW zur Verfügung: „DDLE Basis“ mit Drehregler für stufenlos einstellbare Warmwassertemperaturen, „DDLE LCD“ mit Temperaturregelung über ein hinterleuchtetes LC-Display und die vollelektronische Variante „DDLE Öko ThermoDrive“, die mit zahlreichen Funktionen für maximale Effizienz und höchsten Warmwasserkomfort steht. Erhältlich ist jeder der drei solargeeigneten Durchlauferhitzer-Modelle auch mit umschaltbarer Leistung für 18/21/24 kW.

In Verbindung mit einer Solaranlage wird der AEG DDLE mittels einer Zentral-Thermostatarmatur ZTA 3/4 (Drei-Wege-Mischventil für zentrale Vormischung) in die Warmwasserleitung integriert. Durch die Nutzung von solar vorgewärmtem Trinkwasser für elektronische Durchlauferhitzer erschließen sich hohe Einsparungspotenziale bei der Warmwasserbereitung. Die errechnete jährliche Einsparung gegenüber der dezentralen Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzern ohne solarthermische Unterstützung liegt in einem 4-Personen-Haushalt (Einfamilienhaus) bei rund 1.000 Euro pro Jahr, was etwa 60 Prozent entspricht.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/durchlauferhitzer