Die Erweiterung der Freiluftsaison ist ein Gewinn an Lebensqualität. Deshalb gewinnen Heizstrahler auch für den privaten Outdoorbereich zunehmend an Bedeutung. Mit den hochwertigen Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahlern von AEG Haustechnik können Eigen-heimbesitzer Terrassen oder Balkone bis weit in den Herbst und Winter hinein nutzen. Selbst in Werkstatt und Garage lassen sich Hobbys besser ausüben, wenn man nicht frieren muss.

Die Strahlungswärme wird als sehr angenehm empfunden, weil sie direkt auf den Körper trifft und nicht erst die Luft erwärmt – ähnlich wie bei natürlicher Sonneneinstrahlung. Die besondere Effizienz der AEG Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler liegt in der umweltverträglichen, weil völlig emissionsfreien Technologie. Ohne Aufwärmphase gibt der Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler sofort Wärme ab an die Personen in seiner Umgebung. Ein Einzelstrahler mit 2.000 Watt Leistung ist für 10 bis 12 m² Fläche ausreichend.

Für jeden Einsatzzweck der richtige Heizstrahler

Anders als bei klassischen Gas-Heizstrahlern werden die kompakten AEG Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler elektrisch mit 230V-Netzanschluss betrieben. Sie sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und entsprechen der Schutzklasse I, sind VDE- bzw. TÜV/GS-geprüft und vor Regen und Spritzwasser geschützt. Das Montagevideo liefert viele hilfreiche Tipps & Tricks: www.aeg-haustechnik.de/infrarot-heizstrahler

Sassafras-Bar in Düsseldorf setzt auf Gastronomie im Außenbereich

„Die Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler erfordern keine Aufheizphase, weshalb wir sie temporär einschalten können und auch je nach Gästeaufkommen nur einen Teil der Geräte nutzen“, erklärt Stefan Conrady (Sassafras-Bar Düsseldorf). Aus seiner Sicht bieten nur Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler die geforderte Effizienz und sind für ihn somit die einzige in Frage kommende Heiztechnologie im Außenbereich.

Elegantes Design und einfache Bedienung

Die neuen AEG Infrarot-Kurzwellen-Heiztrahler gibt es jetzt auch in der Trendfarbe weiß und in anthrazit als fernbedienbare H-Variante für den geschützten Außenbereich. Die Steuerung erfolgt einfach und bequem per Funk-Fernbedienung in drei Stufen.

