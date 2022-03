Pressemeldung

Der AEG Duo-Wandkonvektor DKE bietet Konvektions- und Strahlungswärme in einem Gerät: Die intelligente Kombination beider Technologien macht elektrisches Heizen deutlich effizienter, verringert den Energieverbrauch und steigert die Behaglichkeit. Foto: AEG Haustechnik

Innovative Hybrid-Lösungen bieten zahlreiche Vorteile. Das gilt auch für elektrische Raumheizgeräte – ein Produktsegment, in dem AEG Haustechnik nachhaltige Lösungen vorantreibt. Der neuartige AEG Duo-Wandkonvektor vereint beides in einem: bewährte Konvektionstechnik und Infrarot-Strahlungswärme. Montiert wird das steckerfertige Gerät schnell in wenigen Schritten - dank einer separaten und stabilen Montagehalterung.

Der AEG Duo Wandkonvektor kommt den Wünschen vieler Verbraucher entgegen, den eigenen Lebensstil komfortabler, nachhaltiger und – bei Nutzung von hauseigenem PV-Strom – autarker zu gestalten. Das Gerät lässt sich jederzeit einschalten, unabhängig von einer Heizungsanlage. Duo-Wandkonvektoren können als Alternative oder zur Unterstützung der Raumheizung verwendet werden. Mit kompakten Abmessungen und nur 12 cm Gehäusetiefe sind diese dezentralen Heizgeräte besonders platzsparend. Sie sind in vier Modellgrößen mit 750, 1.000, 1.500 und 2.000 Watt Anschlussleistung erhältlich. AEG Duo-Wandkonvektoren punkten darüber hinaus mit ihrer eleganten Form, den leicht abgerundeten Kanten und Ecken sowie flächenbündigen Soft-Tasten im abgeschrägten Bedienelement. So kommen die Geräte auch anspruchsvollen Designanforderungen entgegen.

Ein Duo-Wandkonvektor mit erstklassiger Heizleistung

Durch die intelligente Aufheizung mittels Konfektion und Strahlungswärme erzeugt der AEG Duo-Wandkonvektor schnelle Wirksamkeit und macht jeden Raum in kürzester Zeit angenehm warm. Dabei strahlt die gesamte Oberfläche der Infrarotheizung geräuschlos Wärmewellen aus. Diese treffen unmittelbar auf Körper und Gegenstände in seiner Umgebung und erzeugen ein angenehmes Wärmegefühl. Nach Erreichen der gewünschten Raumtemperatur erfolgt die Wärmeabgabe überwiegend mit Strahlungswärme.

Bedarfsgerechte Betriebsweise für den Klimaschutz

Über ein integriertes Thermostat mit LC-Display und Wochentimer können die modernen AEG Duo-Wandkonvektoren exakt reguliert werden. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten ermöglichen ein Programmieren entsprechend den Nutzergewohnheiten – Wunschtemperaturen lassen sich in 0,1 C°-Schritten bis 35 °C festlegen. Die vollelektronische Regelung nutzt außerdem intelligente Automatik-Energiespar-Funktionen: den Frostschutzbetrieb (verhindert eine Temperaturabsenkung unter +7 °C), die „Fenster-offen-Erkennung“ (schaltet die Heizleistung bei gekipptem / geöffnetem Fenster ab) und die „Anwesenheitserkennung“ (durch Bewegungssensorik schaltet die Heizung innerhalb einer programmierten Zeit ab, wenn der Raum nicht [mehr] genutzt wird). Dies macht den Duo-Wandkonvektor zum perfekten „Energiespar-Heizgerät“.

Perfekt für die Ein-Mann-Montage

Mindestens ebenso wichtig, weil es Zeit und somit Kosten spart, ist die schnelle und einfache Montage. Trotz ihrer hochwertigen Technologie und Materialverarbeitung haben die AEG Duo-Konvektoren nur 6,7 bis 11,5 kg Gewicht und lassen sich mit einem einzigen, separaten Montagebügel sicher und zügig installieren. Sämtliche Montageelemente sind verdeckt und nicht sichtbar. Die Geräte sind steckerfertig für den 230 V-Netzanschluss. Aufgrund der Schutzart IP24 (spritzwassergeschützt) und der Schutzklasse II eignen sie sich auch problemlos für den Einsatz im Bad und in anderen Nassbereichen. Die Geräte sind preiswert und äußerst langlebig.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/konvektoren und im Video unter www.aeg-haustechnik.de/dke75