Pressemeldung

Innovative Hybrid-Lösungen bieten zahlreiche Vorteile. Das gilt auch für elektrische Raumheizgeräte – ein Produktsegment, in dem AEG Haustechnik nachhaltige Lösungen vorantreibt. Der neuartige AEG Duo-Wandkonvektor vereint beides in einem: bewährte Konvektionstechnik und Infrarot-Strahlungswärme. Montiert wird das steckerfertige Gerät schnell in wenigen Schritten - dank einer separaten und stabilen Montagehalterung. Der Konvektor lässt sich jederzeit einschalten, unabhängig von einer Heizungsanlage. Diese Geräteart kann als Alternative oder zur Unterstützung der Raumheizung verwendet werden. Mit kompakten Abmessungen und nur 12 cm Gehäusetiefe sind diese dezentralen Heizgeräte besonders platzsparend. Sie sind in vier Modellgrößen mit 750, 1.000, 1.500 und 2.000 Watt Anschlussleistung erhältlich. Die Geräte sind steckerfertig für den 230 V-Netzanschluss. Aufgrund der Schutzart IP24 (spritzwassergeschützt) und der Schutzklasse II eignen sie sich auch problemlos für den Einsatz im Bad und in anderen Nassbereichen. Die Geräte sind preiswert und äußerst langlebig.

Der AEG Duo-Wandkonvektor DKE bietet Konvektions- und Strahlungswärme in einem Gerät: Die intelligente Kombination beider Technologien macht elektrisches Heizen deutlich effizienter, verringert den Energieverbrauch und steigert die Behaglichkeit. Der Konvektor verfügt zudem über eine „Offene Fenster-Erkennung“. D.h. wird gelüftet, schaltet die Heizung automatisch ab.

Hier geht’s zum Installationsvideo: www.aeg-haustechnik.de/dke75

Die separate Metallaufhängung des AEG Duo-Konvektors auf der Geräterückseite dient zeitgleich als Montageschablone für die Bohrlöcher. Die Installation ist denkbar einfach und kann durch nur eine Person erfolgen.

Alle weiteren Informationen unter: www.aeg-haustechnik.de/konvektoren

Die Bedienung des Duo-Konvektors erfolgt bequem und einfach über flächenbündige Softtasten, das Display informiert über die gewünschte Raumtemperatur. Der integrierte Bewegungssensor senkt die Temperatur, wenn der Raum verlassen wird.