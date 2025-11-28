Seit Anfang November verantwortet Adrian Döll den internen und externen Kundenservice des Wettenberger Armaturenherstellers. Der 30-jährige Industriemeister Fachrichtung Metall bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Stationen der Industrie mit. So war er bereits weltweit im Kundenservice für einen Verpackungsmaschinenhersteller im Einsatz, erwarb berufsbegleitend seinen Industriemeister und leitete zuletzt als verantwortlicher Serviceleiter den Ersatzteilvertrieb und die Einsätze der Technikerinnen und Techniker eines Maschinenbauunternehmens.

Udo Hilbert, Geschäftsführer der CONTI Sanitärarmaturen GmbH, freut sich über den Neuzugang: „Mit Adrian Döll gewinnen wir einen engagierten und erfahrenen Kollegen, der Fachwissen und Führungskompetenz ideal verbindet. Er wird sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als auch für unser internes Service-Team ein wertvoller Ansprechpartner sein.“