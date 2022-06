Acquabella wird zum ersten Mal auf dem Salone del Mobile in Mailand ausstellen

Das Unternehmen für maßgeschneiderte Badlösungen wird auf einer der am meisten erwarteten Veranstaltungen der Designbranche vertreten sein, die vom 7. bis 12. Juni in Mailand stattfindet.

Nächsten Monat findet in Mailand eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres statt: die Salone del Mobile. Diese internationale Messe feiert ihr 60-jähriges Bestehen und hat sich zum Referenztreffpunkt für Designliebhaber entwickelt, wo sich die wichtigsten Firmen treffen, um ihre Innovationen zu präsentieren und Acquabella darf nicht fehlen.

Zum ersten Mal in seiner Geschichte wird Acquabella, die führende Marke für maßgefertigte Duschwannen aus Harz, am Salone del Mobile in Mailand teilnehmen, um das Publikum mit seinen neuen Qualitäts- und Designvorschlägen zu überraschen.

Acquabellas große Offensive auf dem Salone del Mobile in Mailand

Acquabella wird auf der genannten Internationalen Badmesse, der Ausstellung für Badausstattung auf dem Salone, mit einem 100 m² großen Showroom vertreten sein, der das offene und durchsichtige Konzept fortsetzt, mit dem uns die spanische Marke bei ihren letzten Auftritten vertraut gemacht hat. Acquabella möchte die Besucher des Salone del Mobile mit einer warmen, frischen und optimistischen Atmosphäre verzaubern.

Acquabella wird unter dem Motto Design Innovationen präsentieren, die mit den wichtigsten Preisen wie dem iF Design oder dem Red Dot ausgezeichnet worden sind. Ein Beispiel dafür ist die disruptive Badewanne Opal Quiz, die mit ihrem geometrischen Design für Aufsehen sorgt. Andere Badkollektionen, die nächsten Monat nach Mailand reisen werden, sind die Waschbecken- und Badewannenserie Chrea und die Arbeitsplatte Moiwa - die beide kürzlich in die Kollektion Acquawhite aufgenommen wurden -, die Waschbecken On-Top XL, die Arbeitsplatte Infinity mit der neuen Version des runden Waschbeckens und der neue Trockenbereich, der die maßgefertigten Duschwannen der Marke ergänzt.

Diese und viele andere neue Produkte werden auf dem Acquabella-Stand auf dem Salone del Mobile in Mailand zu sehen sein. Ein Ereignis, das zweifellos die Weichen für die Trends der Innenarchitektur in den kommenden Jahren stellen wird.

Besuchen Sie Acquabella in Halle 24 Stand E06 auf dem Salone del Mobile in Mailand.