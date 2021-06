Pressemeldung

Die neuen Technologien ermöglichen uns, erstaunliche Dinge zu tun, die vor ein paar Jahren noch unvorstellbar waren. Heute stellt Acquabella diese Technologie in den Dienst ihrer Kunden mit einem innovativen Projekt, das den Benutzer in ein noch nie dagewesenes virtuelles Erlebnis eintauchen lässt: die Acquabella Virtuelle Tour.

Eine neue Realität ist in der von Acquabella geschaffenen Welt möglich. Eine Reise, die uns durch verschiedene Szenarien führen wird, in denen das Produkt von Acquabella dank der Technologie mit der Natur verschmilzt.

Eine unbegrenzte virtuelle Immersion

Was diese Tour von den anderen unterscheidet, ist die extreme Qualität und die Möglichkeit, sich frei auf der Plattform zu bewegen, basierend auf der neuesten Generation der Videospieltechnologie. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Zweck dieses Tools darin besteht, das Produkt bekannt zu machen und so in gewisser Weise die aufgrund der Pandemie ausgefallenden Messen zu kompensieren. In diesem Sinne bietet die Acquabella Virtuelle Tour einen außergewöhnlichen Realismus bei der Beurteilung ihrer acht Oberflächen: Quiz, Arabba, Ethnic, Slate, Ardesia, Beton, Nude und sogar die Mikro-Oberfläche Zero; sie ermöglicht Ihnen auch, die Farbe der Produkte auf eine der mehr als 2.000 verfügbaren Farben anzupassen, aus dem Standard-Sortiment, Naturally Made oder aus jede in der NCS-Farbkarte angebotene Farbe zu wählen. Wenn das Aussehen der Produkte gewählt wurde, können wir sogar das Bild erfassen, um es auf unserem Computer zu speichern. Die „Drohnen“-Funktion, die für Duschwannen empfohlen wird, ist eine weitere Funktion der Tour, um über unterschiedliche Blickwinkel zu verfügen. Wir können auch sehen, wie das Design zu verschiedenen Tageszeiten aussieht, indem wir den Nachtmodus nutzen, der uns ebenfalls zusätzliche Entspannung bietet.

Beginnen Sie die Acquabella Virtuelle Tour

Unsere Reise beginnt in einer zentralen Glaskuppel, von der aus wir die ganze vom Acquabella-Team gestaltete Welt beobachten können. In dieser Kuppel finden wir eine kleine Ausstellung, die so angeordnet ist, dass auf der einen Seite das Produkt Dolotek steht, auf der anderen Seite Akron und ein dritter Bereich, der den eher technischen Details gewidmet ist. Jeder Stand birgt die Essenz der Welt, die er repräsentiert, und wenn Sie auf einen von ihnen klicken, beginnt das Acquabella-Erlebnis.

Wir beginnen zum Beispiel mit dem Szenario Flow Zero, eine Duschwanne, deren weiche Linien und Textur an fließendes Wasser erinnern und, wie es nicht anders sein kann, befindet sich diese Umgebung oberhalb eines tropischen Wasserfalls. Wenn wir dem Weg folgen, begleitet uns der Klang bei jedem Schritt, denn er verändert sich mit der Landschaft, und so kommen wir zu einem gemütlichen Baumhaus, das Wärme und Natur ausstrahlt, ebenso wie die Oberfläche Arabba, deren Aussehen an Tradition und Naturfasern erinnert. Nachdem wir die Wendeltreppe hinabgestiegen sind, erreichen wir eine Hütte mitten im Regenwald, der Raum der Oberfläche Ethnic, deren Inspiration aus der Rinde der Bäume stammt. Wir lassen die Vegetation hinter uns und betreten ein zunehmend felsiges Gebiet und modernistische Konstruktionen; so gelangen wir in eine Umgebung voller Glamour, ein von den 20er-Jahren inspiriertes Haus voller geschwungener Linien, eine Anspielung auf den charakteristischen runden Ablauf der Duschwanne Focus Beton, die dieser Umgebung Leben einhaucht. Wir folgen der Spur der Oberfläche Beton zu einem Gebäude auf einer Klippe mit Blick auf das Meer, perfekt für die minimalistische Duschwanne Base Beton.

Wir haben bereits die Hälfte der Tour hinter uns, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. So zeigt sich vor uns das avantgardistischste Gebäude der Plattform, in dem die Duschwanne Smart Quiz verborgen ist. Unser nächster Halt ist die Residenz der Duschwanne Base Slate; vielseitig, elegant und einfach, wie ihr Gastgeber. Nach und nach haftet sich an unseren Füßen Sand, während wir uns der Umgebung Duo Slate nähern, in der sich Wasser und Erde vereinen, so wie das Modell Duo zwei völlig unterschiedliche Oberflächen bietet. Im nächsten Raum übernimmt die Wüste die Landschaft, in der einige Pflanzen verstreut sind, um die Sanftheit und Wärme der Duschwanne Arq Zero einzufangen, die sich in einem Gebäude befindet, die ebenfalls geradlinig und gerahmt ist. Die Vegetation füllt allmählich das Grundstück, um die letzten Umgebungen willkommen zu heißen, aufgeladen mit einem Gefühl von Harmonie, Fragilität und Ruhe, das nur dank der Nachahmung der natürlichen Haut möglich ist, die die maßgefertigte Duschwanne Base Nude einfängt.

Tauchen Sie in das Erlebnis ein

Die Acquabella Virtuelle Tour finden Sie im „interaktiven Bereich“ der Website www.acquabella.com, und dort haben Sie mehrere Optionen, um das Erlebnis nach Ihrem Geschmack zu genießen: Wenn Sie in das Acquabella-Universum mit der höchsten Qualität eintauchen und alle Funktionen in einer Tour unter der Führung des Verkaufspersonals der Marke genießen wollen, müssen Sie nur ein einfaches Formular ausfüllen und das Verkaufspersonal wird Sie kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren; Sie haben auch die Möglichkeit, die Tour auf Ihren Computer herunterzuladen und schließlich bietet Acquabella die Möglichkeit, dieses Universum kennenzulernen, ohne die Registerkarte zu verlassen, dank der 360-Version, aber es fehlt hier einige Interaktivität, wie die Änderung der Farbe im Produkt oder die freie Bewegung, obwohl die Erklärungen nicht fehlen werden, dank der Symbole neben den Produkten, die Sie mit allen Informationen versorgen werden, die Sie brauchen und die auch in den anderen Versionen vorhanden sind.

Treten Sie in das Acquabella-Universum ein und lernen Sie die Produkte auf die innovativste Art und Weise im Detail kennen, indem Sie auf den www.acquabella.com/de/ klicken

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

Nutzen Sie noch nicht unseren Newsletterdienst? Jetzt unter folgender Link zu den kostenlosen Service abonieren