Welche waren deine professionellen Tätigkeiten vor Acquabella?

Mit 7 Personen bringt jede(r) Mitarbeiter(in) einen eigenen Background und Know How in die Handelsvertretung mit ein um ein breites Portfolio an produktbegleitenden Dienstleistungen anzubieten. Unsere Technischen Verkäufer arbeiten Hand in Hand mit unseren Marketingexperten um unseren Kunden ein bestmögliches Kauferlebnis zu gewährleisten.

Warum hast Du dich um diese Tätigkeit entschieden? Was motiviert dich am meisten an deinen Job?

Als dynamische Mehrpersonen-Handelsvertretung sind wir Teamplayer und lieben Vertrieb. Wir schlagen als Dienstleister die Brücke zwischen innovativen designtechnischen Produkten und allen Marktpartnern. Es bereitet Freude, sich mit unserem über Jahrzehnte gewachsenen Vertriebsnetzwerk in der SHK Branche weiterzuentwickeln und zu wachsen. Äußerst angenehm ist hier natürlich die Zusammenarbeit mit Herstellern wie Acquabella, die Marktbedürfnisse mit innovativen Produkten abdecken.

Was gefällt Dir von der Zusammenarbeit mit Acquabella?

Acquabella tritt äußerst professionell im Deutschen Markt auf und reinvestiert stark in modernste Produktionsanlagen und ein starkes Team. Hauptvorteil in der Zusammenarbeit ist der ganzheitliche Ansatz der Produktfamilien von acquabella! So kann nicht nur bei den Duschböden aus einer Vielzahl an Oberflächenstrukturen und Farben gewählt, sondern mit Wandpanelen, Waschtische, Möbel, Duschsäulen uvm. im selben Design kombiniert werden. Dies bietet einen erheblichen GANZHEITLICHEN Gestaltungsfreiraum im Bad!

Darüber hinaus gefällt uns die sehr flache Hierarchie. So kann viel schneller auf Markttrends und Kundenanliegen reagiert werden.

Gerade in der Badgestaltung profitieren wir als Handelsvertretung im Verkauf vom modernem & zeitlosem acquabella Design!

Welches ist dein Lieblingsprodukt von Acquabella? Warum?

OPAL QUIZ Badewanne. Mit dem Produkt hat Acquabella die Idee der ästhetischen Oberflächenstruktur weitergeführt und als Badewanne einen neuen Eyecatcher im Bad geschaffen.

