Oliver Lund ist ein Fachmann mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Branche, der seine Arbeit liebt.

Welche waren deine professionellen Tätigkeiten vor Acquabella?

O.L. Fast 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb und der Beratung von Haustechnikprodukten sind ein kleiner Beweis dafür, wie sehr ich das liebe, was andere vielleicht nur als Job sehen.

Meine handwerkliche Ausbildung war hierfür ein wichtiger Grundstein. Als Vertriebsleiter eines namhaften deutschen Badmöbelherstellers konnte ich mich speziell in das Thema Badsanierung, mit seinen kreativen Gestaltungsmöglichkeiten einarbeiten.

Seit dieser Zeit lässt mich die Badsanierung nicht mehr los… es gibt einfach keine Routine, was dafür , das ich diese Tätigkeit mit keiner anderen mehr tauschen möchte.

Warum hast Du dich um diese Tätigkeit entschieden? Was motiviert dich am meisten an deinen Job?

O.L. Wer Herausforderungen liebt ist hier richtig! Mich reißt es kreativ im Teamwork Projekte umzusetzen. Geht nicht … ist nur ein Vorwort zu einer besseren Lösung.

Kurz gesagt Handwerk begeistert einen einfach!

Was gefällt Dir von der Zusammenarbeit mit Acquabella?

O.L. Mir gefällt am besten an Acquabella die lösungsorientierte und sehr kreative Zusammenarbeit. Ein tolles Team, das mit diesem außergewöhnlichen Produkt Akron tausende von Möglichkeiten der Badgestaltung ermöglicht.

Welches ist dein Lieblingsprodukt von Acquabella? Warum?

O.L. Mein Lieblingsprodukt ist das Duschboard Base, da es viele individuelle und kreative Lösungsmöglichkeiten in der Gestaltung eines Duschbereiches gibt.

