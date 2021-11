Pressemeldung

Throrsten Mengel ist seit seinem 25. Lebensjahr in der Branche tätig und gründete 2017 seine eigene Handelsvertretung Mengel Design.

Welche waren deine professionellen Tätigkeiten vor Acquabella?

M.D. Zunächst erlernte ich den Beruf des Handwerks im Bad- & Heizungsbereich. Nach der Ausbildung folgte dann eine weitere Ausbildung im Sanitär- & Heizungsgroßhandel. Mit 25 Jahren zog es mich dann in die Industrie zu einer Handelsvertretung. Mit 30 Jahren zog mich die Marke „Villeroy & Boch“ magisch an, und ich plante hier ca. 5 Jahre zu bleiben. Dass es dann 18 Jahre wurden, lag an einem tollen Unternehmen und netten Kollegen.

Warum hast Du dich um diese Tätigkeit entschieden? Was motiviert dich am meisten an deinen Job?

M.D. Das ist eine gute Frage! Ich wollte ja eigentlich nur 5 Jahre im Unternehmen Villeroy & Boch bleiben, da ich immer auch im Hinterkopf hatte, eine eigene Handelsvertretung zu gründen. Im Sommer 2017 ging ich dann endlich diesen Plan intensiv an. Unsere Idee war es, mit exklusiven und individuellen Produkten, die selektiv vermarktet werden können, vorhandene Kunden und neue Kunden zu begeistern.

Dabei war es uns auch sehr wichtig, die Unternehmen vorher kennenzulernen, sowohl wie man vor Ort produziert und wie das Team im Backoffice aufgestellt ist, denn guten Service kann man nur im Team perfekte leben.

Was uns motiviert sind unsere Kunden, die begeistert sind von den Produkten, die wir vertreten. Es gibt nichts schöneres, als wenn Kunden zufrieden sind und man eine gewisse Dankbarkeit spürt für die Präsentation eines guten Produktes.

Was gefällt Dir von der Zusammenarbeit mit Acquabella?

M.D. Einfach alles! Hinter Acquabella steht ein tolles Team. Dazu sind es die vielen individuellen Möglichkeiten, die Acquabella anbietet im Bereich von Duschen und Waschtischen. Es werden hier fast alle Wünsche und Lösungen angeboten, die sich der Kunde wünscht. Das wiederum begeistert jeden Badspezialisten und uns. Das Unternehmen ist innovativ und entwickelt sich ständig weiter. Wir finden auch, das zeichnet ein gutes Unternehmen aus !

Welches ist dein Lieblingsprodukt von Acquabella? Warum?

M.D. Das ist schnell beantwortet; das ist die Kollektion Base, mit der Oberfläche Slate. Hier ist wirklich im Duschbereich alles möglich. Dazu finden wir die Struktur Slate sehr angenehm, besonders wenn man mit nackten Füßen darauf steht, es hat wie fast alle anderen Oberflächen von Acquabella die höchste Rutschklasse, die es bei Duschen laut DIN gibt, und dennoch ist sie einfach zu reinigen. Wenn es eine Rinne sein darf, dann finden wir persönlich Trendy und Duo sehr ansprechend.

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

