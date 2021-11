Pressemeldung

Christian Schneider ist seit mehr als 20 Jahren in der Branche tätig und arbeitet seit 2020 mit Acquabella zusammen.

Welche waren deine professionellen Tätigkeiten vor Acquabella?

C.S. Ich war 20 Jahre im internationalen Vertrieb in der Heizungs-Sanitär-Branche tätig und habe beruflich mehr als 70 Länder in meinem Leben bereist, bevor ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Im Jahr 2018 haben wir unsere Vertretung eröffnet, zunächst mit zwei Partnern im Bereich Heizung und Installation. Durch die Aufnahme von Acquabella zum 01.01.2020 konnten wir ein weiteres Standbein, den Bereich Bad hinzufügen.

Warum hast Du dich um diese Tätigkeit entschieden? Was motiviert dich am meisten an deinen Job?

C.S. Ich kenne die Produkte der Marke Acquabella schon seit mehr als 5 Jahren, weit, bevor ich beruflich mit der Marke in Berührung gekommen bin. Als wir unser Haus gebaut haben, habe ich selbst bei einem Acquabella Vertreter angefragt, da ich die Produkte damals schon sehr gut fand. Nachdem es die Möglichkeit gab Acquabella selbst zu vertreten, haben wir nicht lange gezögert Acquabella als Partner mit ins Boot zu holen. Am Anfang nur in Nordbayern, mittlerweile für den komplette Region Bayern. Mich motiviert es tagtäglich mit meinen Kunden zu arbeiten, Ihnen einen guten Service zu bieten, so dass Sie hochwertige Produkte kennenlernen und selbst verbauen können.

Was gefällt Dir von der Zusammenarbeit mit Acquabella?

C.S. Mir gefällt die Zusammenarbeit besonders, weil sich die Ansprechpartner, sowohl im Innendienst als auch von Vertriebsseite, sehr schnell und unkompliziert sich um die Angelegenheiten, Wünsche und Fragen der Kunden kümmern. Als Handelsvertreter wird man unterstützt und bei Problemen nicht im Regen stehen gelassen. Es gibt Muster und gedruckte Unterlagen in ausreichender Menge, welche man den Kunden aushändigen kann.

Welches ist dein Lieblingsprodukt von Acquabella? Warum?

C.S. Ich persönlich finde die Wandpaneele in ihrer gesamten Vielfalt am besten, nicht nur im Nasszellen-Bereich, sondern auch als optisches Highlight im gesamten Bad oder Wohnraum. Das Wandpaneel wertet die Duschwannen und Accessoires nochmal deutlich auf, und macht aus dem Bad des Kunden ein einzigartiges Gesamtkonzept.

