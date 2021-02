Kontinuierliche Verbesserung

CONSTRUPLAS, S.L.U. ist sich der Notwendigkeit bewusst, ein Qualitätsmanagementsystem zu entwickeln und einzuführen, um unser Hauptziel, die Differenzierung, zu erreichen.

In diesem Sinne verpflichtet wir uns dazu, eine verantwortungsbewusste Haltung mit der Qualität nach Handlungsprinzipien, die auf kontinuierliche Verbesserung und die Erreichung der vorgebebenen Ziele ausgerichtet sind, einzunehmen, was sich auf alle Mitarbeiter der Organisation sowie auf Partnerunternehmen erstreckt.



Aus all diesen Gründen hat sich Acquabella für die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems auf der Grundlage der Norm UNE-EN ISO 9.001 entschieden:

Einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung durch die regelmäßige Aktualisierung des Qualitätsmanagementsystems zu implementieren.

Dient als Rahmen für die Festlegung von Zielen.

Die Einhaltung der für seine Aktivitäten geltenden Gesetze und Vorschriften. Dies impliziert eine verantwortungsvolle Haltung gegenüber den Anforderungen des Marktes und der Gesellschaft im Allgemeinen.

Einen Rahmen zu schaffen, in dem sich das Management verpflichtet, eine kontinuierliche Verbesserung zu etablieren.

Einbindung und Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter und Geschäftspartner der mit uns zusammenarbeitenden Unternehmen durch Schulung, Qualifizierung, Motivation und Verantwortung auf allen Ebenen, um die festgelegten Ziele zu erreichen.

Die volle Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden zu erreichen.

100 % in Europa hergestellt und für die ganze Welt bestimmt

Unsere Erzeugnisse und unsere Philosophie verdeutlichen hervorragend den Geist unserer Region und ihrer Menschen: Kreativität, Verbesserungswillen und Leidenschaft für eine gut gemachte Arbeit. Wir achten aufs kleinste Detail, verfolgen die neuesten Trends in Raumgestaltung und Dekoration und verzichten dabei niemals auf unsere hohen Ansprüche an Qualität und Service, die uns das Tor zum Export auch in anspruchsvollste Länder geöffnet haben.

Unsere Vision hat uns bis hierher gebracht

Im Verlauf einer zwanzigjährigen Geschichte haben wir es bis hierher geschafft, wo wir jetzt stehen. Wir sind flexibel und passen uns den verändernden Bedürfnissen unserer Kunden an, bleiben dabei immer stimmig und unserem Stil treu und nehmen zukünftige Bedürfnissen vorweg. Acquabella wurde aus der Idee geboren, beeindruckende Badezimmer mit eleganter und reichhaltiger Atmosphäre zu kreieren, die einzigartige Erlebnisse ermöglichen und Emotionen freisetzen.

Stets im Zentrum: die Menschen

Unsere Mitarbeiter sind unsere Stärke. Ihr Begeisterung, ihre Kreativität, ihre Einsatzbereitschaft und ihre Professionalität haben uns zu dem gemacht, was wir sind: Sie sind risikofreudig, kreativ, gewissenhaft und global – und manchmal übertreten sie Grenzen. Nach wie vor bürgen unsere Beschäftigten täglich für die Sorgfalt in jedem Projekt, das uns die Kunden anvertrauen.



Zuhören und handeln, die Zukunft werden

Bei Acquabella ist die Innovation überall – sie ist das Lebenselixier, das uns nährt. Oberfäche und Strukturen, Prozesse, Produkte, Zusammensetzungen, Verpackungen, Arten der Ausstellung und Präsentation: alles lässt sich ändern und verbessern.

