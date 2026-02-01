06.02.2026  Pressemeldung Alle News von acquabella

Acquabella setzt auf Innovation und nachhaltige Produktionsprozesse

Engagement für den Umweltschutz in jedem Prozess

Acquabella entwickelt und produziert hochwertige Badprodukte mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und technische Qualität. Umweltaspekte sind fester Bestandteil aller Unternehmensprozesse – von der Materialauswahl bis zur Fertigung.

Der Recyclinganteil beträgt 74 % bei Duschwannen sowie 57 % bei Waschtischplatten und -becken, bestätigt durch das SCS Recycled Content Certificate. Damit verfolgt Acquabella konsequent die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und einer ressourcenschonenden Materialnutzung.

Zur Gewährleistung von Transparenz stellt das Unternehmen Umweltproduktdeklarationen (EPD) bereit, die geprüfte Informationen zum Lebenszyklus und zu den Umweltwirkungen der Produkte liefern. Die eingesetzten Verbundwerkstoffe Akron®, Dolotek® und Solid Surface sind frei von Siliziumdioxid und verfügen über die A+-Zertifizierung für sehr geringe VOC-Emissionen – ein relevanter Aspekt für Planung und Verarbeitung durch SHK-Fachbetriebe, Architekten und Innenausstatter.

Die Produktion erfolgt unter Einsatz von 100 % erneuerbaren Energien, ergänzt durch ein effizientes Abfallmanagement sowie Maßnahmen zur Reduzierung von Energie- und Wasserverbrauch. Diese Prozesse sind unter anderem durch die ISO-14001-Zertifizierung und die EcoVadis-Bronzemedaille bestätigt.

Im Jahr 2023 konnte Acquabella den CO₂-Fußabdruck um 75 % reduzieren. Ausschlaggebend dafür waren Prozessoptimierungen, der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien sowie die konsequente Minimierung von Produktionsabfällen.

Mit diesem Ansatz unterstützt Acquabella Kunden bei der Planung und Umsetzung nachhaltiger Badlösungen. Geprüfte Materialeigenschaften, transparente Umweltkennzahlen und zertifizierte Produktionsprozesse bieten Planungs- und Investitionssicherheit für SHK-Fachbetriebe, Architekten, Innenausstatter und Bauherren.

acquabella
acquabella
CONSTRUPLAS S.L.U.
POL. IND. BELCAIRE – CALLE C – PARC. 1201
12600 VALL D’UIXO, CASTELLÓN
Spanien
Telefon:  +34 964 66 19 19
www.acquabella.com/de
