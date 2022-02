Pressemeldung

Mehr als 1000 Besucher kamen am Acquabella-Stand S3800 auf der KBIS-Messe vorbei. Mit dieser Messe gibt das Unternehmen den Startschuss für die amerikanischen Ausstellungen und zeigt, dass hinter den innovativen Designs und den Qualitätsprodukten eine Menge Arbeit steckt, dank derer sich das Unternehmen in Nordamerika positioniert hat.

Acquabella hat dieses wichtige Ereignis im Badsektor genutzt, um seine neuen Produkte vorzustellen: sechs neue freistehende Badewannen mit außergewöhnlichen Designs für jeden Geschmack, fünf davon exklusiv für den amerikanischen Kontinent produziert. Zusätzlich zu den neuen Designs bietet die Marke die Möglichkeit, ihre bisher nur matten Badewannen in einer glänzenden Ausführung zu gestalten.

Acquabella-Stand auf der KBIS

Ein 300m² großer Stand mit monochromen Abschnitten war der Rahmen für die Präsentation von Acquabella. Abgerundete Formen, ein leichter Art-Déco-Stil, der typisch für die 1920er Jahre ist, strategische Beleuchtung und das Spiel mit dem Raum waren die Schlüssel, die die Herzen der Besucher der KBIS-Messe erobert haben, die ihr Erstaunen durch das Teilen von Bildern des Raums und der Produkte in den sozialen Netzwerken zum Ausdruck brachten.

Die Engineered Stone Group, die Holdinggesellschaft, zu der Acquabella gehört, empfängt die Besucher am Stand S3800 in einem beigefarbenen Raum, in dem Acquabella-Badewannen, -Duschwannen, -Waschbecken und -Waschtische strategisch platziert sind. Wenn man durch einen der Bögen geht, stehen die rosafarbenen Töne im Mittelpunkt und kennzeichnen den Bereich, der für Marmite reserviert ist, eine polnische Marke, mit der Acquabella zusammenarbeitet und die ebenfalls zur amerikanischen Holding gehört.

Mediterranes Design im Bad

Das spanische Unternehmen verfügt über einen differenzierten Katalog für die USA, in dem die freistehenden Harzbadewannen, die in bis zu 5 Farben individuell gestaltet werden können, am beliebtesten sind.

Acquabella präsentierte auf dieser Messe die neuen Modelle Elko, schmal und hoch, Ruby, ein klassisches Oval, das immer ankommt, Vik und Apex mit geraden Formen, Stelvio mit einer hypnotischen Oberfläche und die preisgekrönte Badewanne Opal Quiz. Die Kunden der Marke können außerdem zwischen glänzenden und matten Oberflächen wählen und diese Neuheiten mit anderen Produkten des Katalogs wie Duschwannen, Waschtischen oder Waschbecken kombinieren.

