21.01.2026  Pressemeldung Alle News von acquabella

Acquabella präsentiert neue Website: Inspiration und Fachservice für Architekten und SHK-Profis

Erlebe das Badezimmer neu als Rückzugsort für Wohlbefinden und persönliche Ausdruckskraft.

Acquabella, führender Hersteller hochwertiger Badprodukte, präsentiert seine neue Website. Der digitale Auftritt spiegelt das erneuerte Corporate Design wider und richtet sich gezielt an Architekten, Innenarchitekten und SHK-Fachprofis, spricht zugleich aber auch Kunden an, die Inspiration für die Gestaltung ihres Badezimmers suchen. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Badkonzepte zu bieten, Planung, Produktauswahl und Projektentwicklung effizienter zu gestalten und zugleich kreative Gestaltungsideen zu vermitteln.

Die Markenphilosophie „Keep Feeling“ prägt den gesamten Webauftritt: Reduziertes, klares Design und intuitive Navigation lassen die Besucher in die Acquabella-Welt eintauchen. Sowohl Fachanwender als auch Kunden finden hier Inspiration, Trends und kreative Anregungen für individuelle Badkonzepte. Gleichzeitig wurde die Website funktional neu strukturiert, um Fachprofis gezielt im Planungs- und Beratungsprozess zu unterstützen.

Ein zentrales Element ist der neu geschaffene Professionals-Bereich, der Architekten, Innenarchitekten, Installateuren und Händlern strukturierte Inhalte, technische Informationen und Produktübersichten bietet. Erweiterte Such- und Filterfunktionen nach Material, Farbe, Textur, Form und Kollektion erleichtern die Auswahl passender Lösungen – auch ohne konkrete Referenz. So profitieren Fachpartner und Kunden gleichermaßen bei der gemeinsamen Projektplanung.

Abgerundet wird der Webauftritt durch einen umfangreichen Inspirationsbereich mit Blog, Referenzprojekten, Katalogen und Videos. Hier zeigt Acquabella aktuelle Designtrends, Anwendungsmöglichkeiten und Beispiele aus der Praxis – als Impulsgeber für kreative, hochwertige und individuelle Badkonzepte.

acquabella
acquabella
CONSTRUPLAS S.L.U.
POL. IND. BELCAIRE – CALLE C – PARC. 1201
12600 VALL D’UIXO, CASTELLÓN
Spanien
Telefon:  +34 964 66 19 19
www.acquabella.com/de
