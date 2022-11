Raffinierte und minimalistische Linien, inspiriert von der reinsten Natur macht die neueste Kollektion von Acquabella aus, Acquawhite, die die Schönheit der Einfachheit feiert.

Bei Acquabella haben wir unsere Kreativität, unseren Willen zu Höchstleistungen und unsere Leidenschaft für Innovation und Qualität bis an die Grenzen ausgereizt, indem wir Acquawhite vorgestellt haben, die neue Kollektion mit den Serien Levi, Vars, Venet, Lech und Zermatt, die dank Dolotek® konzipiert wurde, dem neuen Material von Acquabella, das es uns erlaubt, nahezu plastische Designs von hoher Präzision zu schaffen, ohne auf die Qualität, die uns auszeichnet, zu verzichten. Eine weitere Neuheit, auf die wir in diesem neuen Katalog stolz sind, ist, dass zu den Produkten, die wir bisher angefertigt haben, Badewannen und Totem-Waschbecken hinzukommen.

Bei der Herstellung von Dolotek® werden mineralische Füllstoffe und Harz miteinander vereint, wodurch eine Synergie entsteht, die die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Temperaturschocks begünstigt. So entsteht ein äußerst haltbares Material, das auch gegen UV-Strahlen beständig ist und somit reinstes Weiß garantiert, auch dann, wenn das Produkt der Sonne ausgesetzt ist.

Eine weitere der auffälligsten Eigenschaften dieses neuen Materials besteht in der Möglichkeit, die Produkte mit hoher Präzision durch Ziehen dünner Schichten anzufertigen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen. So werden einzigartige Formen geschaffen, die der Acquawhite Kollektion große Vielseitigkeit verleihen, mit Produkten, die zwar der gleichen Linie folgen, sich aber deutlich voneinander unterscheiden.

Bemerkenswert ist auch die Sanftheit, die der Serie vorangeht, ähnlich wie bei Naturstein. Diese von Acquabella präsentierte neue Oberfläche bietet nicht nur eine Freude für den Tastsinn, sondern gewährleistet durch ihre Porenfreiheit auch eine einfache und gründliche Reinigung mit minimalem Aufwand.

Die Serien Levi, Vars und Venet umfassen Badewannen, Totem-Waschbecken und Aufsatz.Waschbecken. Levi, inspiriert von der Bewegung des Ozeans, ist eine Serie, deren Produkte sich nach oben hin verbreitern und in einem extrem dünnen und faszinierenden Profil enden, das im Falle der Badewanne besonders komfortabel ist. Die Vars Serie hingegen weist robustere Formen auf und riskiert dicke Profile, womit sie ein visuelles Spiel schafft, das alle Blicke auf sich zieht. Venet hingegen ist eine Serie, die an die Gletscher der Arktis erinnert: Stücke von großer Reinheit, die Ruhe vermitteln und an ihrer Basis verschmelzen, wodurch ein völlig bahnbrechendes Design entsteht.

Lech hingegen ist eine Badewanne, der es gelingt, in ihren ovalen Formen reinste Weichheit aufzunehmen. Ein Stück, das sich vollständig in jede Umgebung einfügt.

Moiwa dagegen bietet eine Serie von Waschtischen mit einem oder zwei Becken an, die dank des charakteristischen Weiß der Kollektion die perfekte Ergänzung zu jedem Badezimmer darstellen.

Mit der neuen Kollektion öffnet Acquabella die Tür zu einem neuen zeitlosen Design mit attraktiver Schlichtheit, das eine große Vielfalt verbirgt, die in der Lage ist, jedes Publikum zu verführen und das Badezimmer in einen stilvollen, komfortablen und entspannten Raum zu verwandeln.

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

