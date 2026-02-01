In Altbauten und Wohnungen, aber auch in Neubauten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern, stehen SHK-Profis, Architekten, Innenarchitekten, Planer und Innenausstatter vor der Aufgabe, Badezimmer funktional und zugleich gestalterisch hochwertig zu planen. Insbesondere bei Sanierungen wird häufig die bestehende Badewanne entfernt und durch eine Duschlösung ersetzt. Mit Acquabella lässt sich dieses Konzept designorientiert und individuell umsetzen, da dank der Vielfalt an kompakten Badewannen oftmals weiterhin Platz für eine Badewanne bleibt – selbst in begrenzten Raumsituationen. So kann der Wunsch nach Komfort und Entspannung auch im modernisierten Bad erfüllt werden.

Design, Material und Individualisierung – alles aus einer Hand

Die Badewannen von Acquabella verbinden technische Eigenschaften mit gestalterischer Freiheit. Unterschiedliche Texturen und Farbvarianten, ein- oder zweifarbig, ermöglichen eine individuelle Anpassung an verschiedenste Badkonzepte. Als Sortimentserweiterung fügen sich die Badewannen harmonisch in das Gesamtportfolio ein: Design, Materialität, Größenvielfalt und Individualisierung stammen aus einer Hand – alles aus einem Guss.

Kompakte Badewannen im Fokus – große Lösungen als Ergänzung

Besonders im Fokus stehen kompakte Badewannen, die sich platzsparend in kleine Bäder, Wohnungen und Altbauten integrieren lassen, ohne Abstriche bei Design oder Funktionalität zu machen. Gleichzeitig bietet Acquabella auch größere Badewannen, die sich ideal für großzügige Badezimmer in Neubauten sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern eignen. Damit steht für jede Raumsituation die passende Lösung zur Verfügung.

Mehrwert für SHK-Profis und Planer

Für SHK-Profis, Architekten, Innenarchitekten und Planer bieten die Badewannen von Acquabella hohe Planungssicherheit und Flexibilität. Die Produkte lassen sich einfach in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren und eröffnen gleichzeitig vielfältige gestalterische Möglichkeiten. Der Ansatz „alles aus einer Hand“ vereinfacht zudem Planung, Abstimmung und Umsetzung.

Fazit

Mit seinem Badewannenprogramm vereint Acquabella Design, Funktionalität und Individualisierung in einer durchgängigen Lösung. Ob kompakte Bäder in Altbauten und Wohnungen oder großzügige Badezimmer in Neubauten und Ein- oder Mehrfamilienhäusern – Acquabella ermöglicht es, moderne Badkonzepte umzusetzen, ohne auf den Wunsch nach einer Badewanne verzichten zu müssen. Damit entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt.