Pressemeldung

Der Hersteller von Badprodukten Acquabella, nutzt die Vorteile neuer Technologien um seinen interaktiven Katalog Acquabella anzubieten, eine innovative und dynamische Art Ihre Produkte und Konzept zu präsentieren.

Nachdem die Fachmessen SHK und IFH abgesagt wurden, konnte Acquabella dem Sturm trotzen und sich der Situation anpassen, durch den Einsatz neuer Technologien, um seinen Kunden weiterhin eine professionelle und nahe Betreuung zu bieten. Aus diesem Grund präsentieren wir den interaktiven Acquabella-Katalog, ein sehr dynamisches und visuelles Format, durch das der Besucher sehr einfach in die Welt der Acquabella Produkte eintauchen kann, um jedes Detail über die Acquabella-Badprodukte zu erfahren.

Das Erlebnis beginnt im interaktiven Katalog von Acquabella

Wenn wir das Erlebnis im interaktiven Katalog von Acquabella starten, können wir zwisschen mehrere Sprachen und Produktkataloge wählen: der neue Gesamtkatalog 2021, mit allen Acquabella-Produkten, inklusive Neuheiten wie die mit den IF Design 2021 und Reddot Award 2021 gekürte Badewanne OPAL QUIZ , oder unser Zusatzsortiment Acquawhite, reinweiß und extrem griffig.

Die Werte des Unternehmens, die Persönlichkeit, die in jeder Textur steckt, die verfügbare Farbpalette und der Index mit allen Lösungen für das Badezimmer, die Acquabella anbietet, füllen die erste Seite dieses virtuellen Katalogs. Wenn wir zum Beispiel in den Bereich der Acquabella-Duschwannen nach Maß gehen, finden wir eine ausführliche Darstellung mit einem vergrößerten Bild jeder Duschwanne nach Maß, Bilder, in denen wir bereits die Qualität der Texturen und der Verarbeitung schätzen können.

Das Produkt fühlen

Jedes Produkt wird auf einem kurzen Video vorgestellt, das uns seinen Ursprung und Inspiration seiner Schöpfer erinnert und ein großartiges Gefühl des Wohlbefindens vermittelt, verstärkt durch den Slogan, der jede der Lösungen für das Badezimmer begleitet. Beim Scrollen erfahren wir immer mehr Details über das Produkt, dank der hochwertigen Fotos des Produkts und der Umgebung, der 360º-Videos, der Heatmaps mit Pop-ups, die uns die Möglichkeit bieten, die Informationen auf der Produktseite zu vertiefen, der Diagramme und Skizzen und des Zooms auf die Textur.

Im ersten Verzeichnis des interaktiven Acquabella-Katalogs werden insgesamt sechs Hauptkategorien vorgestellt: maßgefertigte Duschwannen, Wandpaneele, Arbeitsplatten, Waschtische, Aufsatzbecken, Möbel und Accesoires sowie Duschsäulen. Jede dieser Produktmöglichkeiten zeigt das gesamte Sortiment das Acquabella anbietet. Entdecken Sie die verschiedenen Oberflächen, Texturen, Farben auf spielerische Art und Weise und machen Sie aus diesem Moment eine Reise des Vergnügens.

Für die Klassiker unter ihnen bietet Acquabella auch die Möglichkeit, einen traditionelleren Katalog aus dem Ressourcenbereich herunterzuladen, in dem Sie die neuesten Broschüren und Kataloge der Marke finden.

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

