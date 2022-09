Die Kraft des Wassers war schon immer eine Inspiration für die Kollektionen von Acquabella. Seine dehnbare, dynamische Form ist in der Lage, sich zu verwandeln und anzupassen, während seine Essenz - eng mit dem Leben verbunden - Körper und Geist reinigt.

Acquabella feiert dieses Element als ständige Inspirationsquelle für seine Produkte mit einem repräsentativen Stand auf der 39. Ausgabe der Cersaie. Dieser 200 Quadratmeter große, inszenierte Bereich heißt Underwater und ist eine Welt, die ihrem Namen alle Ehre macht: Umhüllende Blautöne umschließen die Räume und schaffen eine faszinierende aquatische Atmosphäre.

Hier wird der Besucher auf Schritt und Tritt dazu gebracht, die neuen Produkte und die repräsentativsten Kreationen der Acquabella-Kollektionen zu entdecken, die in den Ecken und in der Mitte des Standes aufgestellt sind.

Underwater ist eine Hommage an die kraftvolle Bedeutung des Wassers als Symbol des ständigen Wandels und der grenzenlosen Freiheit, Eigenschaften, die stark an die Philosophie von Acquabella anknüpfen. Man denke nur an das Angebot an Duschwannen - das Kerngeschäft des valencianischen Unternehmens -, die in Farbe und Größe völlig individuell gestaltet werden können, um jedem Platzbedarf im Bad gerecht zu werden.

Wenn das Wasser das wiederkehrende Thema ist, dann ist es auch der Stein, der die Textur vieler neuer Produkte charakterisiert, die zum ersten Mal auf der Cersaie präsentiert werden.

Die Slate-Oberfläche bedeckt die Duschwannen und totemartigen Waschbecken und wirkt sehr realistisch. Die Textur des Steins nimmt hier neue Formen an, die aus Kurven und Bögen bestehen, für Kreationen, die jetzt sowohl minimalistischer als auch gewagter sind.

Schließlich wird die Cersaie die wichtigste Plattform sein, die Acquabella gewählt hat, um den Besuchern das Umweltengagement der Marke vorzustellen. Das Unternehmen wird der neuen ESG-Philosophie, die die Verwendung von umweltfreundlichem Polyol in der Produktion vorsieht, einen eigenen Bereich widmen. Dieser Inhaltsstoff wird teilweise aus Plastikflaschen hergestellt und erzeugt keine VOC-Emissionen, was den Weg für eine noch nachhaltigere Geschäftsentwicklung ebnet.

Entdecken Sie die neuesten Produkte von Acquabella auf der Cersaie 2022

Bologna | 26-30 September

Halle 21 - Stand A87-B82

Besuchen Sie die Website www.acquabella.com und genießen Sie die Erfahrung, Ihr Badezimmer grenzenlos zu personalisieren.

Nutzen Sie noch nicht unseren Newsletterdienst? Jetzt unter folgender Link zu den kostenlosen Service abonieren