Acquabella, die führende Badmarke, bestätigt ihre Präsenz auf einer der wichtigsten Messen für Keramik und Badausstattung in Europa, der Cersaie, die vom 27. September bis 2. Oktober in Bologna (Italien) stattfindet.

Entsprechend seiner Verabredung mit dem italienischen Markt, wird das Unternehmen einen neuen Standort auf dem Messegelände haben: Halle 21, Stand A87-B82. Zum ersten Mal wird Acquabella eine Ausstellungsfläche von 200 m² erreichen, was das große Engagement der spanischen Marke bei der Präsentation ihrer Badezimmerdesigns widerspiegelt.

Der neue Stand von Acquabella auf der Cersaie 2021 folgt der konzeptionellen Linie der vorangegangenen Ausgaben und präsentiert sich in einem transparenten und überraschenden Design, dessen Thema die Marke bis zum Beginn der renommierten Veranstaltung nicht preisgeben möchte. Der Stand wird weit mehr als nur ein Schaufenster für die Produkte des Unternehmens sein, denn er ist so konzipiert, dass er den Messebesuchern ein Erlebnis bietet, das alle Sinne anspricht.

Innovation und Design, die Protagonisten der Neuheiten von Acquabella

Wie bei jeder Ausgabe wählt Acquabella die Messe Cersaie, um ein neues Sortiment von Badezimmerprodukten zu präsentieren. Eine Reihe von Kollektionen, die sich durch Innovation, Qualität und Liebe zum Detail auszeichnen und deren Entwürfe mit den renommiertesten Preisen in Europa ausgezeichnet wurden.

Während die unendlichen Möglichkeiten des Acquabella-Portfolios und die Leistungsfähigkeit der Materialien Akron® und Dolotek® gezeigt werden, wird die Badewanne Opal Quiz im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und alle Blicke auf sich ziehen. Diese und andere Neuheiten der Firma werden Hand in Hand an einem Stand präsentiert, der den Besucher in einen Zustand des absoluten Wohlbefindens versetzen wird.

Besuchen Sie Acquabella in Halle 21, Stand A87-B82 auf der Cersaie vom 27. September bis 1. Oktober.

