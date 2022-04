Pressemeldung

Die Trends entwickeln sich weiter und mit ihnen auch die Dekoration und Einrichtung der Wohnung. Unser Haus hat sich in den letzten Jahren stark verändert und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. In dieser Linie werden sich die Räume weiter verwandeln und einige der dekorativen Trends, die bereits im Jahr 2021 präsent waren, einen Schritt weiterführen.

Es ist Zeit für einen Überblick über die Trends in den Bereichen Inneneinrichtung und Architektur, die im Jahr 2022 im Mittelpunkt stehen werden.

Trend 1: Eklektisches Interieur in modernen Bädern

Warum sollte man sich auf einen Stil festlegen? Eklektische Räume werden weiterhin ein Trend in der Badgestaltung sein. Beim Eklektizismus geht es darum, Stile aus verschiedenen Epochen so zu kombinieren, dass die Geschichte ihrer Elemente erhalten bleibt. Wir können zum Beispiel moderne Badezimmermöbel mit Vintage-Möbeln mischen, minimalistische Oberflächen mit Retro-Mustern, Technologie mit Handwerkskunst… und so weiter, tausende von Möglichkeiten.

Das bedeutet, dass es nicht notwendig ist, das Bad komplett zu renovieren, um es an die neuesten Designtrends anzupassen. Mit einem Vorschlag, der auf Personalisierung basiert, präsentiert Acquabella eine breite Palette von Produkten, die es uns ermöglichen, unser Bad durch Oberflächen, Farben und Formen an jeden Stil anzupassen und Räume zu schaffen, die reich an Details und Persönlichkeit sind. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Trend 2: Organisches und natürliches Design

Von der Natur inspirierte Designs werden im nächsten Jahr viel weiter verbreitet sein. Organische und nachhaltige Materialien werden sich im Jahr 2022 als Trend in der Badgestaltung durchsetzen: Holz wird der Hauptdarsteller sein, präsent in Badmöbeln, Wänden, Böden und Dekoration.

Wir werden auch Zeuge des Aufschwungs der Handwerkskunst, mit einer Verpflichtung zur km-0 Produktion und handgefertigter Herstellung, als Rückblick zu unseren Ursprüngen. Und es sind die handwerklichsten Arbeiten, die Acquabella dazu inspirieren, die Oberfläche Arabba zu kreieren, die in dem Duschwannenmodell Tempo verkörpert wird.

Trend 3: Die Ära der Wellness im Bad

Einst mag der Begriff „Wellnessbad“ an kalte, aseptische Räume erinnert haben. Stattdessen ist das Konzept einer intimeren und persönlicheren Herangehensweise gewichen, bei der die minimalistische Architektur beibehalten wird, aber diesmal mit einem Engagement für wärmere Farben.

So wird der warme Minimalismus viel zu sagen haben, mit einer klaren Inspiration durch japanische Dekoration wie Japandi oder Wabi Sabi-Stil, der mit neutralen, weichen und erdigen Tönen wie Beige, Creme und Hellbraun spielt. In diesem Sinne ist Acquabella in der Lage, dieses Gefühl des Wohlbefindens dank seiner Standard- und Naturally Made-Farbpalette zu erreichen, die perfekt geeignet sind, um entspannende und gemütliche Badezimmer zu schaffen.

Trend 4: Offen gestaltete Duschräume

Egal, ob es sich um ein kleines oder ein großes Bad handelt, die neuesten Trends in der Badgestaltung stehen ganz im Zeichen der Geräumigkeit und der Vermeidung von Überbelegung. In diesem Bereich sind maßgefertigte Duschwannen die beste Option, um offen angelegte Räume zu schaffen. Die Duschwannen aus Harz und mineralischen Füllstoffen ermöglichen einen versenkten Einbau, der überall angepasst werden kann.

Wenn Sie die Badewanne (oder eine Kombination aus Duschwanne und Badewanne) bevorzugen, haben wir gesehen, wie dieser Klassiker neu gestaltet wurde, um neue moderne und elegante Formen anzunehmen, als freistehende oder freestanding Badewanne. Schlichte und elegante Linien wie die Badewannen der Acquawhite-Kollektion von Acquabella oder sehr viel innovativere wie die Badewanne Opal Quiz, die ebenfalls von der Marke kreiert wurde und deren hypnotisches geometrisches Design zahlreiche internationale Preise gewonnen hat.

Trend 5: Neo Art Deco in der Innenarchitektur

Wohnkultur und Architektur mit geschwungenen Linien werden im Jahr 2022 nicht nur überleben, sondern auch an Dynamik gewinnen. Dieser Stiltrend ist inspiriert von einer neuen Version des prächtigen Art Déco der 1920er Jahre, voller leuchtender Farben, übertriebener Kurven, Bögen und linearer Muster. Etwas exzentrische Räume werden auch in viel ruhigeren Versionen mit hellen Farben und Pastelltönen zu sehen sein. Möbel und Dekoration mit weichen Kanten ergänzen andere kantige Stücke und verleihen den Räumen einen Hauch von Romantik.

Diesem Trend folgend, bietet Acquabella für 2022 Bäder mit geschwungenem Design Hand in Hand mit der Kollektion der Aufsatzwaschbecken On-Top XL in runden, quadratischen, ovalen und rechteckigen Formaten an.

Trend 6: Natursteine und Marmor

Großformatige Wandfliesen werden auch im Jahr 2022 ein wichtiger Trend in der Innenarchitektur sein und daher werden wir ihre Anwendung in den elegantesten Badezimmern sehen. Luxus und Raffinesse werden durch Naturstein und Marmor an Wänden und Böden zum Leben erweckt.

Heutzutage gibt es Technologien, die es ermöglichen, technische Materialien zu erhalten, die die Eleganz des Natursteins mit zusätzlichen Vorteilen wie größerer Leichtigkeit, Anpassungsfähigkeit, antibakterieller Behandlung, einfacher Reparatur und Rutschfestigkeit und vielem mehr vermitteln. Dies ist der Fall bei Akron®, dem von Acquabella entwickelten Material, mit dem die Schönheit von Natursteinen in Badezimmern nachempfunden werden kann: maßgefertigte Duschwannen, maßgefertigte Arbeitsplatten, Wandverkleidungen, Aufsatzwaschbecken, freistehende Badewannen, Badezimmermöbel und -zubehör.

