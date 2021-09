Pressemeldung

Nach der zuletzt unter umfangreichen Hygienemaßnahmen im Oktober vergangenen Jahres sehr erfolgreich durchgeführten Messe in Hofheim war für die Organisatoren der BAD DIREKT schnell klar: Auch in 2021 wird es BAD DIREKT Messen geben – denn die Erfahrung aus dem Pandemie-Jahr hatte gezeigt, dass es mit gut ausgeklügelten Hygiene-Konzepten möglich ist, Fachbesucher-Messen sicher und ohne Abstriche in Qualität und Attraktivität durchzuführen.

Trends, Innovationen und persönlicher Kontakt

Auf rund 3.000m² werden in Halle (Saale) im September nun wieder die neuesten Trends aus den Bereichen Sanitär, Bad und Heizung präsentiert. Dabei sind es nicht nur die Innovationen und Neuerungen aus den Programmen der Hersteller, die die Besucher anziehen. Insbesondere der direkte Kontakt zu den Herstellern, die persönlichen Gespräche und die ungezwungene Atmosphäre begeistern die Fachbesucher der BAD DIREKT Messen.

Acquabella freut sich wieder auf der Messe wieder Teilnehmen zu dürfen. Unser Verkaufsleiter, Daniel Saura. sowie unser Handelsvertreter im Gebiet, Herr Oliver Lund, freuen sich Sie auf unserem Messestand (numero de Stand) begrüssen zu dürfen und wünschen alle Ausstelerunternehmen eine gute und Erfolgreiche Messe.

