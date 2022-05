acquabella: 3D-Badplaner - Entwerfen Sie ganz einfach Ihr Traumbad

Die Renovierung eines Badezimmers ist keine leichte Aufgabe: Man muss sich inspirieren lassen, die besten Materialien auswählen, sich für die Farben und die Aufteilung entscheiden und wissen, wie man das Bad einrichtet. In diesem Fall ist der 3D-Badplaner von Acquabella ein unverzichtbares Werkzeug. Dank der 3D-Konstruktion können wir ein realistisches Ergebnis der endgültigen Arbeit ohne Kompromisse erzielen.

Acquabella 3D-Badplaner

Mit dem 3D-Planer von Acquabella können Sie Ihr Bad online entwerfen. Sie müssen also nichts auf Ihrem Computer installieren und können über die Website www.acquabella.com darauf zugreifen.

Im Innern des Gebäudes müssen zunächst die Maße festgelegt werden, indem die Wände mit dem Mauszeiger verlängert und verkürzt werden oder durch Anklicken neue Wände, Türen, Fenster usw. erstellt werden. Wir können nicht nur die Länge, sondern auch die Höhe und Position der einzelnen Elemente wählen.

Sobald die Struktur klar ist, ist der zweite Schritt die Auswahl der Badezimmereinrichtung: Duschwanne, Badewanne, Waschtischplatte, Beleuchtung, Spiegel, Dekoration... Wir sind frei in der Wahl des Modells, der Größen und der Farben, denn wenn es etwas gibt, das Acquabella von anderen unterscheidet, dann ist es die Möglichkeit, das Bad nach den Bedürfnissen der einzelnen Personen zu gestalten.

Mit allen Elementen, die im Acquabella 3D-Planer angeordnet sind, können wir das Bad nun nach unseren Vorstellungen einrichten.

Holen Sie sich Ihr Baddesign

Sie können jederzeit online eine Vorschau des Badentwurfs in 2D und 3D ansehen. Gefällt Ihnen das Ergebnis? Jetzt müssen Sie es exportieren! Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort und die Plattform wird Sie auffordern, eine E-Mail-Adresse einzugeben. Wählen Sie dann die Ansicht aus, die Ihnen am besten gefällt, und fordern Sie die PDF-Datei an: In wenigen Minuten erhalten Sie per E-Mail ein gerendertes Bild Ihres Projekts sowie eine Aufschlüsselung der ausgewählten Produkte mit allen Details: Modell, Abmessungen und Farbe.



Lassen Sie sich inspirieren

Wenn Sie noch in der Inspirationsphase sind, empfehlen wir Ihnen, die sozialen Netzwerke von Acquabella zu besuchen, insbesondere Instagram y Pinterest. Dort finden Sie Beispiele, Farbpaletten, Tipps und einen hervorragenden Kundenservice. Sie können auch in den Artikeln des Blogs und natürlich auch im Internet nach neuen Ideen suchen.

Wenn Sie bereits eine klare Vorstellung davon haben, können Sie sich an einen Fachmann wenden, der Ihnen bei der Gestaltung Ihres Traumbades hilft.

Testen Sie den 3D-Badplaner von Acquabella!

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

