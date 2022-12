Die "Solo"-Installation eines Fettabscheiders ist mit Blick auf kommunale Vorgaben und örtliche Begebenheiten oft nicht ausreichend, da i.d.R. ein Probenahmeschacht und Rückstauschutz zu verbauen sind. Das bedeutet hohen Planungs- und Montageaufwand: die unterschiedlichen Einbautiefen von Fettabscheider, Probenahmeschacht und Pumpstation erfordern mehrere Bettungen; zwischen den Komponenten sind bauseitige Verrohrungen nötig; es sollten separate Lüftungsleitungen installiert werden; zudem fällt bei Verwendung eines Abscheiders mit Reinigungseinrichtung die Montage einer zweiten Steuerung an.

Die innovative Komplettlösung ACO LipuLift entschärft diese Herausforderung, indem sie vier Funktionen in einem Produkt verschmilzt: ACO LipuLift ist ein Fettabscheider mit integrierter Probenahme und Pumpstation in einem einzigen Behälter. Die Gesamtanlagensteuerung ermöglicht die Ansteuerung, Überwachung und Parametrierung von Fettabscheider und Pumpstation. Die integrierte Pumpstation mit kombinierter Probenahmemöglichkeit dient zum Sammeln und automatischen Heben vom Abwasser über die Rückstauebene und somit auch zum Rückstauschutz. Planung und Installation werden erheblich vereinfacht. Die Installation aller Komponenten erfolgt in nur einem Arbeitsschritt. Die Lüftung von Fettabscheider und Pumpstation erfolgt über einen Lüftungsanschluss. Zwischen den Komponenten ist keine Verrohrung erforderlich, die permanente Durchlüftung des Behälters ist gewährleistet. Ein separater Deckel ermöglicht Probennahmen und Wartung.

Trotz der kombinierten Bauweise erfüllt ACO LipuLift alle Prüfvorgaben aus DIN EN 1825; die Pumpstation erfüllt die nötigen Kriterien aus DIN EN 12050-2. Eine Besonderheit stellt der monolithisch gefertigte Behälter aus Kunststoff dar: Eine Trennwand unterteilt den Behälter in eine Fettabscheider- und eine Pumpstation-Kammer. Zur Auswahl stehen zwei Varianten und vier Ausbaustufen:

Die Variante LipuLift-P mit integriertem Aufsatzstück für die Aufnahme von Auflageringen und Abdeckungen ermöglicht bauseitige Zulauftiefen von 900 bis 1.200 mm. Dazu sind bauseits passende Auflageringe aus Beton mit einer Aufbauhöhe von bis zu 300 mm kombinierbar. Die Variante LipuLift-PF verfügt über eine flexible Aufnahme von höhenverstellbaren Aufsatzstücken, die bauseits mit passenden Aufsatzstücken aus Kunststoff von ACO Haustechnik kombinierbar sind. Dadurch ergibt sich höchste Flexibilität bei Zulauftiefen von 1.200 bis 1.900 mm. Für beide Varianten stehen Abdeckungen der Belastungsklassen A15, B125 oder D400 zur Verfügung.

In der Ausbaustufe B ist nach dem bauseitigen Anschluss der Zulauf- und der Lüftungsleitung, der Montage der Pumpensteuerung sowie der fachgerechten Verlegung der Druckleitung alles einsatzbereit. Die Entleerung, Reinigung und Wiederbefüllung erfolgt über die Deckel. Die Ausbaustufe D hat eine zusätzliche angebrachte Direktabsaugung, die entweder zu einem Sauganschluss an der Hauswand oder in einen Entsorgungsschacht geführt werden kann. Die Entsorgung lässt sich ohne Deckelabnahme durchführen, was die Geruchsbildung reduziert. Ausbaustufe DA verfügt über einen Sprühkopf im Abscheider, der mittels Hochdruckpumpe selbst hartnäckige Rückstände beseitigt und für ein effektives Reinigungsergebnis sorgt. Er übernimmt nach dem geruchslosen Absaugen des Abscheiderinhalts automatisch die komplette Innenreinigung. Anschließend erfolgt eine programmgesteuerte Befüllung mit Frischwasser. Das Öffnen der Deckel entfällt. Ausbaustufe DAP verfügt zusätzlich über eine innenliegend montierte Entsorgungspumpe, um größere Höhenunterschiede zwischen Abscheider und Entsorgungsfahrzeug überwinden zu können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, LipuLift mit sinnvollem Zubehör auszustatten und die Bauteile gewerkeübergreifend anliefern zu lassen – die Planungs-/Installationsphase lässt sich damit erheblich vereinfachen.