ACO Haustechnik lädt Planer, Architekten, Installateure und Betreiber zu praxisnahen Webinaren ein. Im Fokus der TGA Fachwebinare stehen technische Details, normative Vorgaben und anwendungsbezogene Lösungen, die direkt auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten sind. Die Webinare vermitteln fundiertes Fachwissen, um Projekte sicher, effizient und normgerecht umzusetzen. Gemeinsam mit „WirliebenBau“ bietet ACO Haustechnik zusätzliche Themen und Inhalte für die Weiterbildung an.

Die TGA-Fachthemen umfassen die folgenden Bereiche:

• Fettabscheider: Technische Komponenten und kommunale Vorschriften zur Fettabscheidung stehen im Fokus. Erfahren Sie, wie Sie den Einbau von Fettabscheidern optimal planen und welche Lösungen den Betrieb besonders effizient gestalten.

• Abwasserhebeanlagen: Die normgerechte Planung und fachgerechte Anwendung von Hebeanlagen zur Abwasserentsorgung, auch bei Rückstaugefahr, wird detailliert betrachtet. Technische Auswahlkriterien und Ansätze zur Vermeidung typischer Planungsfehler ergänzen die Inhalte.

• Dachentwässerung: Starkregenereignisse stellen neue Herausforderungen an die Flachdachentwässerung. Die sichere Entwässerung von Flachdächern bei erfordert moderne Entwässerungssysteme. Gleichzeitig wird die Integration nachhaltiger Konzepte für das Regenwassermanagement thematisiert.

• Bodenentwässerung: Die Planung, Auswahl und normgerechte Abdichtung von Bodenabläufen werden anhand verschiedener Anwendungsbereiche beleuchtet. Technische und normative Hintergründe unterstützen dabei die Entwicklung passender Lösungen.

Planer-Symposium: Starkregen – Hochwasserschutz vom Dach bis Keller

In der WirliebenBau-Fortbildung mit ACO und Urbanscape erhalten Sie Einblicke und praxisnahe Lösungen für effektives Regenwassermanagement und Hochwasserschutz. Wir beleuchten die fachgerechte Auslegung von Dachentwässerungssystemen, regelgerechte Schwellen und barrierefreie Übergänge sowie, wie Regenwasser bewirtschaftet wird und wie der Wasserkreislauf auf Dächern effektiv gesteuert werden kann.

Termin:

04.02.2025, 10-11:30 Uhr

Info:

www.wirliebenbau.de/online-veranstaltung-starkwetter-hochwasserschutz-vom-dach-in-den-keller

Planer-Symposium: Vom Flachdach zum Nutzdach

Urbane Lebensräume gestalten: In der WirliebenBau-Fortbildung erhalten Sie Einblicke in die Planung und Ausführung von Flachdächern und deren Einflüsse.

Termine

30.01.2025, 10-12:15 Uhr

30.06.2025, 10-12:15 Uhr

01.09.2025, 10-12:15 Uhr

24.11.2025, 10-12:15 Uhr

Info:

www.wirliebenbau.de/online-veranstaltung-urbane-lebensraeume-gestalten-vom-flachdach-zum-klimafreundlichen-nutzdach

Planer-Symposium: Sanierung großer Flachdächer

In der WirliebenBau-Fortbildung erhalten Sie Einblicke und praxisnahe Informationen zur Sanierung und Optimierung von Flachdächern.

Termin:

18.02.2025, 10-13 Uhr

Info:

www.wirliebenbau.de/planer-symposium-sanierung-von-grossflaechigen-flachdaechern

Technik erklärt: Unterdruck-Entwässerung vs. Freispiegel-Entwässerung

Wir geben Einblicke in Grundlagen und Planung von Dachentwässerungen, Systemauslegung, Unterdruck vs. Freispiegel, Anwendungstechnik sowie Montagehinweise.

Termine

10.03.2025, 14-15 Uhr

10.11.2025, 14-15 Uhr

Anmeldung:

join.next.edudip.com/de/webinar/technik-einfach-erklart-dachentwasserung-unterdruck-vs-freispiegel/2088936

Technik erklärt: Regenwassermanagement

Planung von Flachdachentwässerung, Auswirkungen klimatischer Veränderungen, barrierefreie Übergänge sowie Regenwassermanagement auf Grundstücken und in öffentlichen Bereichen.

Termine

17.03.2025, 14-15 Uhr

17.11.2025, 14-15 Uhr

Anmeldung:

join.next.edudip.com/de/webinar/technik-einfach-erklart-dachentwasserung-regenwassermanagement/2088945

Software-Schulung: Berechnung der Unterdruckentwässerung

Grundlagen der Planung

• Normative Grundlagen

• Berechnung der Niederschlagsmenge

• Dimensionierung der Abläufe,

• Leitungsführung

• Positionierung der Fallleitungen

Druckentwässerung in Dendrit STUDIO

• Zeichnen: Erstellen von Dachflächen, Erstellung der Leitungsführung

• Erfassung: Ermittlung der Regenspende

• Berechnen: Meldungsfenster, Berechnungsoptionen, Hydraulischer Abgleich

• Dokumentation: Hydraulikreport, Massenauszug und Ausschreibung, Isometriegenerator

Termine / Anmeldung

17.02.2025 / seminare.dendrit.org/seminar/10665

23.06.2025 / seminare.dendrit.org/seminar/10668

27.10.2025 / seminare.dendrit.org/seminar/10671

Nachhaltige Lösungen für eine umweltbewusste Zukunft

• Herausforderungen durch gesetzliche Einleitbeschränkungen und Regenwassermanagement

• Bedeutung und Potenzial von Grauwasser-Recycling in Gebäuden.

• Systemlösungen zur Wasseraufbereitung und Wiederverwendung

• Praxisbeispiele für umweltfreundliches Regenwassermanagement

• Beitrag von ACO zur Schonung von Ressourcen und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks

Termine:

23.06.2025, 16-17 Uhr

10.11.2025, 16-17 Uhr

Anmeldung:

join.next.edudip.com/de/webinar/nachhaltige-losungen-fur-eine-umweltbewusste-zukunft-mit-aco/2091069