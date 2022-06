ACO Haustechnik: Seminare und Symposien Sommer und Herbst 2022

Die Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen und Online-Seminaren von ACO Haustechnik ist kostenfrei, wird per Teilnahmezertifikat bestätigt und bringt Fortbildungspunkte bei der Ingenieur- und Architektenkammer. Bildquelle: ACO Haustechnik

Die Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen und Online-Seminaren von ACO Haustechnik ist kostenfrei, wird per Teilnahmezertifikat bestätigt und bringt Fortbildungspunkte bei der Ingenieur- und Architektenkammer.

1. Seminarreihe "WAA Powertage"

Badplanung im Bestand – Die fachgerechte Sanierung in Theorie und Praxis

Themen:

Wenn Wasser zu Abwasser wird, spielt auch die Abdichtung eine Rolle. Eine Veranstaltungsreihe mit Partnern aus der Industrie zu den Themen Wasser, Abwasser und Abdichtung.

Zielgruppen:

Planer, Architekten, Wohnungswirtschaft, Handel, Handwerk

Termin:

28.6.2022 Berlin

Anmelde-Link: www.aco-haustechnik.de/veranstaltungen/seminare/waa-powertage/

2. Symposienreihe "ACO und Triflex"

Bodentief, barrierefrei und schwellenlos - Konzepte für sichere Planung und Ausführung

Zielgruppen:

Planer, Architekten, Ingenieure

Themen:

Der Einbau von Fenstern und Türen – besonders von schwellenlosen und bodentiefen Elementen – stellt ein herausforderndes Konstruktionsdetail an der Schnittstelle von Wand, Fenster und Boden dar. Die Symposien sollen dabei helfen, das Bewusstsein für diese Schnittstellen und Gewerkeübergänge zu schärfen und gleichzeitig Konzepte für eine sichere Planung und Ausführung aufzuzeigen.

Termine:

20.09.2021 Fürth

22.09.2021 Kornwestheim

27.09.2021 Köln

29.09.2021 Frankfurt

Anmelde-Link: www.aco-haustechnik.de/veranstaltungen/seminare/symposienreihe-…

3. Fachseminar Dach

Die Stadt von Morgen: Grüne Dächer als Baustein für eine gesunde und nachhaltige Stadtentwicklung

Themen:

Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass 2050 fast 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben wird. Da zukünftig immer mehr Menschen in unseren Städten leben werden, nimmt die Bedeutung einer gesunden und nachhaltigen Stadtentwicklung immer mehr zu. Dabei geht es nicht nur um Parks und Grünanlagen. „Grüne Architektur“ kann durch Begrünung von Fassaden und Dächern die Luftqualität und das Stadtklima verbessern. Sie schafft einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, dämpft den Lärm und leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen urbane Hitzeinseln und urbane Sturzfluten. Ganz nebenbei bietet sie zusätzlichen Wohnraum, Rückzugsorte und kann als Freizeit-, Pausen- und Sportflächen genutzt werden.

Die Wertschätzung von Grünflächen und Orte der Erholung ist in den letzten Jahren in der Bevölkerung enorm gestiegen und somit auch die Erwartungshaltung an die zukünftige Stadtplanung. So ist es kein Zufall, dass sich immer mehr Deutsche für das Gärtnern in der Stadt unter dem Stichwort „Urban Gardening“ entwickelt.

Termin:

05.10.2022, Berlin

Link zur Anmeldung: www.aco-haustechnik.de/veranstaltungen/seminare/fachseminar-dac…

4. Web-Seminare

Termine und Themen:

02.06.2022: Fit Im Objekt - Wohnungsbau: Bad- und Bodenentwässerung

14.06.2022: Fit Im Objekt - Wohnungsbau: Rückstausicherung

14.06.2022: Die flexibelste Hebeanlagenlösung - ACO Muli-Flex

24.06.2022: Regenwassermanagement - nachhaltige Systemlösungen für Dach, Balkon und erdberührte Bereiche

24.06.2022: Fachgerechte Entwässerungs- und Abscheiderlösungen für gewerbliche Küchen

27.06. 2022: Planer-Symposium: Industrielle Gebäude - Planung und Umsetzung im Gewerbe

30.06. 2022: Fit Im Objekt - Wohnungsbau: Dach-, Balkon- und Parkdeckentwässerung

01.07. 2022: Symposium: Wohnbau realisieren - Tipps zur Haustechnik und Baustoff-Auswahl

05.07.2022: Fit im Objekt - Gewerbliche Küchen: Bodenentwässerung und Abscheidetechnik

29.07.2022: Planer-Symposium: Herausforderung bei der Planung im Gesundheitswesen

08.09.2022: Ist Kellerschutz nur Rückstauschutz?

09.09.2022: Planer Symposium: Industrielle Gebäude - Planung und Umsetzung im Gewerbe

13.09.2022: Symposium: Wohnbau realisieren - Tipps zur Haustechnik und Baustoff-Auswahl

26.09.2022: Planer Symposium: Herausforderung bei der Planung im Gesundheitswesen

06.10.2022: Fit im Objekt - hygienische Sanitärentwässerung für alle Anwendungsbereiche

02.11.2022: Planer Symposium: Industrielle Gebäude - Planung und Umsetzung im Gewerbe

08.11.2022: Kompetenz in Parkhaus und Tiefgarage - Abdichtung und Entwässerung

15. /16.11:2022: Die Stadt von Morgen - grüne Dächer als Baustein für eine gesunde und nachhaltige Stadtentwicklung

15.11.2022: Regelgerechte Entwässerung und barrierefreie Konstruktionen zu Balkon und Dachterrasse

21.11.2022: Planer-Symposium: Herausforderung bei der Planung im Gesundheitswesen

23.11.2022: Regenwassermanagement - nachhaltige Systemlösungen für Dach, Balkon und erdberührte Bereiche

29.11.2022: ACO Fettabscheider LipuLift - Die 4in1-Lösung für den Erdeinbau

08.12.2022: Abwasserhebeanlagen – Flexible Lösungen für alle Anwendungsbereiche

Technische Voraussetzungen:

• PC oder Mac, gegebenenfalls auch modernes Tablet

• schnelle und stabile Internetverbindung (empfohlen mindestens eine 6.000 DSL Leitung über LAN-Kabel)

• aktueller Browser (Firefox, Google Chrome, Safari)

• Lautsprecher oder Headset, um dem gesprochenem Wort des Referenten folgen zu können

Anmelde-Links und Detail-Infos: www.aco-haustechnik.de/veranstaltungen/web-seminare-mit-abstand…