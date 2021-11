Pressemeldung

Die Kriterien für die Auswahl erdverbaute Pumpstationen lauten Nutzvolumen des Behälters, Art des Schmutzwasserzuflusses, Pumpenleistung sowie Flexibilität hinsichtlich Einbauoptionen und Zubehörumfang. Die Muli-Max von ACO Haustechnik wurde in erster Linie für den Einsatz neben Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie kleineren Industrie- und Bürogebäuden ausgelegt. Entwickelt nach dem Baukastenprinzip, deckt die Pumpstation ACO Muli-Max hier nahezu alle denkbaren Anwendungserfordernisse ab: Behälter, Steuerung, Belastungsklassen und Pumpe(n) lassen sich je nach Bausituation auswählen und ggf. mit Zubehör kombinieren.

Anwendung und Baukastenprinzip

Die Pumpstation Muli-Max von ACO Haustechnik hat ein Gesamtvolumen von 900 Litern. Das Nutzvolumen beträgt rund 270 Liter, wobei sichergestellt ist, dass auch im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung eine Puffermenge an Abwasser gesammelt werden kann, bevor der Zufluss gebäudeseitig zu unterbrechen ist. Der Zugang zur Anlagentechnik erfolgt über eine Schachtabdeckung, die in drei Belastungsklassen nach EN 124 erhältlich ist: A15 (begehbar), B125 (mit PKW befahrbar) oder D400 (LKW befahrbar).

Je nach Einsatz lässt sich die Muli-Max von ACO Haustechnik mit einer oder zwei Pumpen ausstatten, wobei die zweite Pumpe als Redundanz die Betriebssicherheit erhöht. Je nach Pumpentyp kann sowohl fäkalienfreies- als auch fäkalienhaltiges Abwasser ein- und abgeleitet werden. Auch das Entwässern von Regenwasser ist möglich – zu beachten ist dabei, dass Regen- und Schmutzwasser in getrennten Anlagen gesammelt und ausschließlich über Tauchpumpen ohne Schneidwerk gefördert werden sollte.

Die maximale Einbautiefe der Pumpstation Muli-Max beträgt 3 Meter. Höhenverstellbare Aufsatzstücke erleichtern die Anpassung. Sie kann auch dann eingesetzt werden, wenn das Grundwasser bis zu einer Höhe von 87,5 cm unterhalb der Geländeoberkante ansteht. Zusätzliche bauliche Maßnahmen sind dann nicht erforderlich. Sollte das Grundwasser jedoch bis zur Geländeoberkante anstehen, lässt sich der Pumpenschacht optional bauseits mit einer speziellen Auftriebssicherung versehen.

Betrieb und Wartung

Die Steuerung der ACO Muli-Max übernimmt den automatischen Betrieb der Pumpentechnik über eine wählbare Niveaumessung im Behälter. Für diese Niveaumessung stehen entweder eine Staudruckglocke mit 20 Meter Schlauchlänge bis zum Schaltgerät oder eine Messung über einen Druckaufnehmer mit bis zu 80 Metern Kabellänge zur Auswahl. Die Montage und Demontage der Pumpen erfolgt werkzeuglos über eine automatische Überwasserkupplungsautomatik. Dieses System ermöglicht es, die Wartung zu einem Großteil außerhalb des Schachtes durchzuführen und diesen nur in Ausnahmefällen begehen zu müssen. Ob die Muli-Max oder ein andere Hebeanlage aus dem großen Portfolio von ACO Haustechnik die passende Anlage für ein spezifisches Objekt ist, lässt sich am einfachsten per Eingabe einiger Parameter in den Online-Auslegungstools

von ACO Haustechnik auf aco-haustechnik.de bestimmen.